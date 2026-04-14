Barcelona a făcut din nou plângere la UEFA. Atletico Madrid, “victima” înainte de returul din Liga Campionilor

Andrei Nicolae Publicat: 14 aprilie 2026, 8:37

Barcelona a făcut din nou plângere la UEFA. Atletico Madrid, victima înainte de returul din Liga Campionilor

Barcelona și Atletico Madrid urmează să se întâlnească în manșa a doua a sferturilor Champions League, după ce în primul meci formația lui Diego Simeone s-a impus cu 2-0. Cu o zi înainte de partidă, trupa “blaugrana” s-a antrenat chiar pe gazonul de pe Metropolitano și a sesizat ceva ce nu i s-a părut în regulă, motiv pentru care a redactat o plângere la UEFA.

Atletico Madrid și Barcelona sunt pregătite pentru confruntarea cu numărul 6 din acest sezon, după cele din campionat, Cupa Regelui și turul sferturilor Ligii Campionilor. Formația lui Hansi Flick se va deplasa pe Metropolitano, unde are de întors un avantaj de două goluri pe care și l-a creat rivala sa în tur grație golurilor lui Julian Alvarez și Alexander Sorloth.

Atletico Madrid, reclamată de Barcelona din cauza lungimii gazonului

Înainte de meci, Barcelona s-a pregătit pe Metropolitano, iar jurnaliștii spanioli de la marca.com au sesizat că Hansi Flick a analizat și a măsurat iarba de pe teren în timpul antrenamentului. Acest lucru a condus către o plângere făcută de formația catalană, care a considerat că lungimea gazonului este prea mare și nu este conformă cu standardele UEFA.

O înălțime mai ridicată a ierbii este echivalentă cu un joc mai lent, ceea ce o deranjează pe Barcelona, motiv pentru care a și apărut această reclamație. Conform sursei citate anterior, catalanii au și primit un răspuns din partea forului european, care a transmis că în cazul în care gazonul nu îndeplinește criteriile necesare, va fi calibrat și tuns.

În regulament, este stipulat faptul că înălțimea nu trebuie să depășească 3 centimetri. Atletico Madrid se apără însă și transmite că lungimea gazonului nu a fost schimbată special pentru acest meci pentru a crea un dezavantaj rivalei sale, ba mai mult spune că înălțimea este aceeași de câteva sezoane bune.

Plângerea făcută de Barcelona a venit la scurt timp după ce formația “blaugrana” a reclamat și brigada de la meciul tur cu Atletico Madrid, în frunte cu centralul Istvan Kovacs.

