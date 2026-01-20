S-a scris istorie în victoria lui Bodo/Glimt cu Manchester City! Premieră în toate competițiile europene - Antena Sport

Manchester City a suferit marți seara o înfrângere surprinzătoare în etapa a șaptea de Champions League, fiind învinsă de Bodo/Glimt în Norvegia cu scorul de 3-1. Partida de la Cercul Polar a fost una fabuloasă pentru nordici, care au setat o premieră în toată istoria competițiilor europene.
Bodo/Glimt a oferit o prestație de excepție în fața celor de la Manchester City în Liga Campionilor, câștigând cu scorul de 3-1 pe teren propriu. La un moment dat, formația din Norvegia a condus chiar și cu 3-0 în minutul 58, setând o premieră în fotbalul mare.
Bodo/Glimt a scris istorie în meciul cu Man. City
Potrivit statisticianului iberic Mister Chip, pentru prima dată în istoria competițiilor europene s-a întâmplat ca o echipă norvegiană să conducă la trei goluri distanță în fața unei formații din Anglia. Astfel, formația lui Kjetil Knutsen a scris istorie pentru țara sa în fața uneia dintre cele mai puternice echipe din lume.
B/G 3-1 MCI (70′) – El Bodo/Glimt ha llegado a ir ganando 3-0 y ahora juega contra diez (expulsado Rodri), ha tirado una vez al palo, le han anulado 2 goles y le está dando un sobe monumental al City.
Por PRIMERA VEZ en TODA la historia de las competiciones europeas, un equipo…
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 20, 2026
Avansul de trei goluri care a făcut-o pe Bodo/Glimt să atingă această bornă nemaivăzută n-a durat mult însă, pentru că două minute mai târziu după golul de 3-0, Manchester City a redus din diferență prin Rayan Cherki. În ciuda reușitei francezului, “cetățenii” nu au avut replică în fața norvegienilor, care pe parcursul meciului au lovit și bara, dar au avut și un gol anulat.
În urma meciului din etapa a șaptea de UCL, Manchester City a rămas cu 13 puncte și nu mai e sigură de prezența în Top 8, în timp ce Bodo/Glimt a ajuns la șase și speră în continuare la calificarea în play-off-ul pentru optimile competiției.
