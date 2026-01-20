S-a scris istorie în victoria lui Bodo/Glimt cu Manchester City! Premieră în toate competițiile europene - Antena Sport

Jucătorii de la Bodo/Glimt, după un gol marcat cu Manchester City / Profimedia

Manchester City a suferit marți seara o înfrângere surprinzătoare în etapa a șaptea de Champions League, fiind învinsă de Bodo/Glimt în Norvegia cu scorul de 3-1. Partida de la Cercul Polar a fost una fabuloasă pentru nordici, care au setat o premieră în toată istoria competițiilor europene.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bodo/Glimt a oferit o prestație de excepție în fața celor de la Manchester City în Liga Campionilor, câștigând cu scorul de 3-1 pe teren propriu. La un moment dat, formația din Norvegia a condus chiar și cu 3-0 în minutul 58, setând o premieră în fotbalul mare.

Bodo/Glimt a scris istorie în meciul cu Man. City

Potrivit statisticianului iberic Mister Chip, pentru prima dată în istoria competițiilor europene s-a întâmplat ca o echipă norvegiană să conducă la trei goluri distanță în fața unei formații din Anglia. Astfel, formația lui Kjetil Knutsen a scris istorie pentru țara sa în fața uneia dintre cele mai puternice echipe din lume.

B/G 3-1 MCI (70′) – El Bodo/Glimt ha llegado a ir ganando 3-0 y ahora juega contra diez (expulsado Rodri), ha tirado una vez al palo, le han anulado 2 goles y le está dando un sobe monumental al City.

Por PRIMERA VEZ en TODA la historia de las competiciones europeas, un equipo…

— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 20, 2026

Avansul de trei goluri care a făcut-o pe Bodo/Glimt să atingă această bornă nemaivăzută n-a durat mult însă, pentru că două minute mai târziu după golul de 3-0, Manchester City a redus din diferență prin Rayan Cherki. În ciuda reușitei francezului, “cetățenii” nu au avut replică în fața norvegienilor, care pe parcursul meciului au lovit și bara, dar au avut și un gol anulat.