Coincidență incredibilă în Champions League! Este doar a doua oară când se întâmplă asta - Antena Sport

FC Copenhaga a disputat joi seară primul meci din faza principală a UEFA Champions League. Adversara danezilor a fost Bayer Leverkusen, formația care și-a schimbat antrenorul în acest start de sezon.
O coincidență incredibilă a avut loc în partida de pe Parken Stadium, când echipa din Danemarca a înscris golul de 2-1, marcat de brazilianul Robert.
Fabulos! Al doilea jucător din istoria UCL care pasează decisiv la debutul în competiție
FC Copenhaga și Bayer Leverkusen au remizat joi, scor 2-2, într-un meci din cadrul primei etape a fazei principale din UEFA Champios League. A fost și jocul în care s-a întâmplat ceva incredibil în istoria competiției.
În minutul 87 al partidei, mexicanul Rodrigo Huescas a pasat decisiv la golul de 2-1, marcat de Robert. Până aici, nimic ieșit din comun. Doar că, pentru Huescas a fost debutul în Liga Campionilor.
El a devenit abia al doilea fotbalist din istoria competiției care pasează decisiv la debutul în Champions League. Culmea, s-a întâmplat și în ziua în care a împlinit vârsta de 22 de ani.
Doar un singur jucător a mai reușit această performanță, iar acela a fost Lewis Holtby. Acesta reușea să paseze decisiv la debutul în competiție în anul 2012, într-un meci pentru Schalke 04. În mod incredibil, acesta stabilea această performanță pe 18 septembrie 2012, acum 13 ani. Mai mult decât atât, el aniversa 22 de ani.
2 – 22-year-old Rodrigo Huescas has tonight become the second player to assist on his birthday on his UEFA Champions League debut – the other to do so was also born on 18 September, and also achieved that aged 22: Lewis Holtby in 2012 for FC Schalke. Spooky. pic.twitter.com/3wxQofErU0
— OptaJoe (@OptaJoe) September 18, 2025
