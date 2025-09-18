Coincidență incredibilă în Champions League! Este doar a doua oară când se întâmplă asta - Antena Sport

FC Copenhaga a disputat joi seară primul meci din faza principală a UEFA Champions League. Adversara danezilor a fost Bayer Leverkusen, formația care și-a schimbat antrenorul în acest start de sezon.

O coincidență incredibilă a avut loc în partida de pe Parken Stadium, când echipa din Danemarca a înscris golul de 2-1, marcat de brazilianul Robert.

Fabulos! Al doilea jucător din istoria UCL care pasează decisiv la debutul în competiție

FC Copenhaga și Bayer Leverkusen au remizat joi, scor 2-2, într-un meci din cadrul primei etape a fazei principale din UEFA Champios League. A fost și jocul în care s-a întâmplat ceva incredibil în istoria competiției.

În minutul 87 al partidei, mexicanul Rodrigo Huescas a pasat decisiv la golul de 2-1, marcat de Robert. Până aici, nimic ieșit din comun. Doar că, pentru Huescas a fost debutul în Liga Campionilor.

El a devenit abia al doilea fotbalist din istoria competiției care pasează decisiv la debutul în Champions League. Culmea, s-a întâmplat și în ziua în care a împlinit vârsta de 22 de ani.