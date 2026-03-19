Cota uriaşă pe care o are Real Madrid la câştigarea Ligii Campionilor. Care e favorita specialiştilor

Liga Campionilor a ajuns la faza sferturilor de finală, unde vom avea parte de trei dueluri senzaţionale. Specialiştii au venit cu cotele pentru adjudecarea trofeului.
Bookmakerii nu au fost impresionaţi de dubla victorie a lui Real Madrid cu Manchester City, din optimi, şi “galacticii” au o cotă de 8.00 la câştigarea întrecerii şi în acest sezon.
Arsenal e favorita bookmakerilor la câştigarea Champions League
Arsenal a rămas favorita specialiştilor şi tunarii au o cotă de 3.75 pentru un succes istoric în Champions League. A doua favorită este Bayern Munchen, cu o cotă de 4.25.
Înaintea celor de la Real Madrid se mai află Barcelona, cotă 5.00 şi PSG, cotă 7.00. Liverpool, cotă 10.00, Atletico Madrid, cotă 16.50, şi Sporting, cotă 65.00, sunt considerate echipele cu cele mai mici şanse la trofeu.
Tabloul sferturilor din Champions League
- PSG – Liverpool
- Real Madrid – Bayern Munchen
- Barcelona – Atletico Madrid
- Sporting – Arsenal
Tabloul semifinalelor de Champions League
- PSG/Liverpool – Real Madrid/Bayern
- Barcelona/Atletico Madrid – Sporting/Arsenal
Partidele din sferturile Champions League se vor disputa între 7 și 8 aprilie (manșele tur), respectiv 14 și 15 aprilie (retur). Programul va fi stabilit de UEFA ulterior. Semifinalele se vor disputa la finalul lunii aprilie (28 şi 29) și începutul lunii mai (5 şi 6). Finala va avea loc pe 30 mai, pe Puskas Arena, din Budapesta.
Real Madrid – Bayern Munchen, capul de afiş din sferturi
Capul de afiș din sferturile Champions League este ținut de duelul stelar dintre Real Madrid și Bayern. Cele două formații au dat adevărate demonstrații de forță în duelurile din optimi, cu Manchester City și Atalanta, iar confruntarea directă se anunță a fi una „de foc”.
Cele două au mai disputat alte 28 de meciuri, de-a lungul istoriei, în competițiile europene. Ultima dată, Real Madrid și Bayern s-au duelat în semifinalele Champions League din 2024, atunci când „galacticii” s-au impus cu greu, scor 4-3, la general.
