Cota uriaşă pe care o are Real Madrid la câştigarea Ligii Campionilor. Care e favorita specialiştilor

Liga Campionilor a ajuns la faza sferturilor de finală, unde vom avea parte de trei dueluri senzaţionale. Specialiştii au venit cu cotele pentru adjudecarea trofeului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bookmakerii nu au fost impresionaţi de dubla victorie a lui Real Madrid cu Manchester City, din optimi, şi “galacticii” au o cotă de 8.00 la câştigarea întrecerii şi în acest sezon.

Arsenal e favorita bookmakerilor la câştigarea Champions League

Arsenal a rămas favorita specialiştilor şi tunarii au o cotă de 3.75 pentru un succes istoric în Champions League. A doua favorită este Bayern Munchen, cu o cotă de 4.25.

Înaintea celor de la Real Madrid se mai află Barcelona, cotă 5.00 şi PSG, cotă 7.00. Liverpool, cotă 10.00, Atletico Madrid, cotă 16.50, şi Sporting, cotă 65.00, sunt considerate echipele cu cele mai mici şanse la trofeu.

Tabloul sferturilor din Champions League

PSG – Liverpool

Real Madrid – Bayern Munchen

Barcelona – Atletico Madrid

Sporting – Arsenal

Tabloul semifinalelor de Champions League

PSG/Liverpool – Real Madrid/Bayern

Barcelona/Atletico Madrid – Sporting/Arsenal

Partidele din sferturile Champions League se vor disputa între 7 și 8 aprilie (manșele tur), respectiv 14 și 15 aprilie (retur). Programul va fi stabilit de UEFA ulterior. Semifinalele se vor disputa la finalul lunii aprilie (28 şi 29) și începutul lunii mai (5 şi 6). Finala va avea loc pe 30 mai, pe Puskas Arena, din Budapesta.