Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu are un jucător în echipa primei etape de Champions League. Cum arată cel mai bun prim 11 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Cristi Chivu are un jucător în echipa primei etape de Champions League. Cum arată cel mai bun prim 11

Cristi Chivu are un jucător în echipa primei etape de Champions League. Cum arată cel mai bun prim 11

Andrei Nicolae Publicat: 19 septembrie 2025, 20:53

Comentarii
Cristi Chivu are un jucător în echipa primei etape de Champions League. Cum arată cel mai bun prim 11

Cristi Chivu, pe banca lui Inter / Profimedia

Prima etapă din grupa unică a Ligii Campionilor s-a consumat joi seara, iar UEFA a postat vineri echipa ideală. Pe pagina oficială a forului european și-a făcut apariția și Marcus Thuram, elevul lui Cristi Chivu care a marcat două goluri în duelul milanezilor contra lui Ajax.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Derrick Luckassen, fundașul central al lui Pafos, a fost și el inclus în primul 11 ideal, după egalul dintre ciprioți și Olympiacos.

Cum arată echipa ideală a primei etape de UCL

Thuram, jucătorul lui Inter Milano, se vede în echipa etapei după ce a atins și o statistică interesantă în meciul cu Ajax. În atac, francezul este acompaniat de Harry Kane, care a marcat două goluri în duelul cu Chelsea.

În ofensivă și-a făcut apariția și Marcus Rashford, mai exact în flancul stâng al liniei de mijloc, după ce a înscris și el o “dublă” în meciul de aseară dintre Barcelona și Newcastle. Alte prezențe interesante sunt cele ale lui Virgil van Dijk, cel care a înscris decisiv în prelungiri pentru Liverpool în meciul cu Atletico Madrid, dar și Marcos Llorente, jucătorul “rojiblanco” a cărui prezență s-a făcut simțită prin două reușite.

În poartă, Geronimo Rulli a apărut prin prisma multiplelor sale intervenții din partida dintre Real Madrid și Olympique Marseille.

Reclamă
Reclamă

Echipa etapei 1 din UCL: Rulli (Olympique Marseille) – Llorente (Atletico Madrid), Luckassen (Pafos), Van Dijk (Liverpool), Mbodji (Slavia Praga) – Trinaco (Sporting), Bicalho (Qarabag), Vanaken (Club Brugge), Rashford (Barcelona) – Kane (Bayern), Thuram (Inter).

Cei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariileCei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariile
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Poveştile studenţilor din R. Moldova care vin să studieze în România. Visul lor, ca ţara să intre în UE
Observator
Poveştile studenţilor din R. Moldova care vin să studieze în România. Visul lor, ca ţara să intre în UE
La 86 de ani, Ion Țiriac a făcut cel mai neașteptat anunț despre averea de peste două miliarde de dolari pe care o are: ”Niciodată”
Fanatik.ro
La 86 de ani, Ion Țiriac a făcut cel mai neașteptat anunț despre averea de peste două miliarde de dolari pe care o are: ”Niciodată”
20:33
VideoJurnal AntenaSport | “Leoaica” Olteniei din ring bagă spaima în rivale
20:33
VideoJurnal AntenaSport | Andreea Ana s-a întors cu medalie de la Mondial
20:25
VideoJurnal AntenaSport | Lupta la titlu îi dă palpitații lui Mirel Rădoi
20:20
LIVE TEXTFC Botoșani – FCSB 0-0. Ocazie mare ratată de Thiam. Campioana nu-și mai permite pași greșiți
20:12
Ilie Dumitrescu, reacție categorică după ce a văzut primul 11 al FCSB-ului: „Niciodată nu va juca așa”
20:03
Ce națională a ales să reprezinte fiul lui Zinedine Zidane. Decizie neașteptată luată de Luca, la 27 de ani
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” 2 Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria 3 Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca 4 Nota primită de Cristi Chivu, după debutul cu victorie din Liga Campionilor. Verdictul italienilor 5 Lionel Messi semnează! Unde îşi va încheia argentinianul cariera 6 Fosta senzație din Serie A e în faliment! Au ajuns în Serie D și au pornit cu -14 puncte
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”