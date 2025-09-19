Cristi Chivu are un jucător în echipa primei etape de Champions League. Cum arată cel mai bun prim 11 - Antena Sport

Prima etapă din grupa unică a Ligii Campionilor s-a consumat joi seara, iar UEFA a postat vineri echipa ideală. Pe pagina oficială a forului european și-a făcut apariția și Marcus Thuram, elevul lui Cristi Chivu care a marcat două goluri în duelul milanezilor contra lui Ajax.
Derrick Luckassen, fundașul central al lui Pafos, a fost și el inclus în primul 11 ideal, după egalul dintre ciprioți și Olympiacos.
Cum arată echipa ideală a primei etape de UCL
Thuram, jucătorul lui Inter Milano, se vede în echipa etapei după ce a atins și o statistică interesantă în meciul cu Ajax. În atac, francezul este acompaniat de Harry Kane, care a marcat două goluri în duelul cu Chelsea.
În ofensivă și-a făcut apariția și Marcus Rashford, mai exact în flancul stâng al liniei de mijloc, după ce a înscris și el o “dublă” în meciul de aseară dintre Barcelona și Newcastle. Alte prezențe interesante sunt cele ale lui Virgil van Dijk, cel care a înscris decisiv în prelungiri pentru Liverpool în meciul cu Atletico Madrid, dar și Marcos Llorente, jucătorul “rojiblanco” a cărui prezență s-a făcut simțită prin două reușite.
În poartă, Geronimo Rulli a apărut prin prisma multiplelor sale intervenții din partida dintre Real Madrid și Olympique Marseille.
Echipa etapei 1 din UCL: Rulli (Olympique Marseille) – Llorente (Atletico Madrid), Luckassen (Pafos), Van Dijk (Liverpool), Mbodji (Slavia Praga) – Trinaco (Sporting), Bicalho (Qarabag), Vanaken (Club Brugge), Rashford (Barcelona) – Kane (Bayern), Thuram (Inter).
Presenting the first Team of the Week of the season 🌟@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/Vr9o3jZLBt
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 19, 2025
- Barcelona a anunţat unde va juca meciul cu PSG! Varianta Camp Nou a picat
- Antrenorul lui Galatasaray, discurs à la Dan Nistor după 1-5 cu Frankfurt: “Am fi putut câştiga uşor”
- L-a învins, dar îl invidiază! Pep Guardiola, dat pe spate de Antonio Conte: “Eu nu sunt la fel de capabil”
- Reacţia lui Pep Guardiola după ce Erling Haaland i-a surclasat pe Messi şi Ronaldo în Champions League
- Marcus Rashford, pe lista celor 9 jucători care şi-au trecut în cont dubla în prima etapă a Ligii Campionilor