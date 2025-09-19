Cristi Chivu are un jucător în echipa primei etape de Champions League. Cum arată cel mai bun prim 11 - Antena Sport

Prima etapă din grupa unică a Ligii Campionilor s-a consumat joi seara, iar UEFA a postat vineri echipa ideală. Pe pagina oficială a forului european și-a făcut apariția și Marcus Thuram, elevul lui Cristi Chivu care a marcat două goluri în duelul milanezilor contra lui Ajax.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Derrick Luckassen, fundașul central al lui Pafos, a fost și el inclus în primul 11 ideal, după egalul dintre ciprioți și Olympiacos.

Cum arată echipa ideală a primei etape de UCL

Thuram, jucătorul lui Inter Milano, se vede în echipa etapei după ce a atins și o statistică interesantă în meciul cu Ajax. În atac, francezul este acompaniat de Harry Kane, care a marcat două goluri în duelul cu Chelsea.

În ofensivă și-a făcut apariția și Marcus Rashford, mai exact în flancul stâng al liniei de mijloc, după ce a înscris și el o “dublă” în meciul de aseară dintre Barcelona și Newcastle. Alte prezențe interesante sunt cele ale lui Virgil van Dijk, cel care a înscris decisiv în prelungiri pentru Liverpool în meciul cu Atletico Madrid, dar și Marcos Llorente, jucătorul “rojiblanco” a cărui prezență s-a făcut simțită prin două reușite.

În poartă, Geronimo Rulli a apărut prin prisma multiplelor sale intervenții din partida dintre Real Madrid și Olympique Marseille.