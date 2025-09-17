Coincidența bizară din spatele "dublei" lui Marcus Thuram cu Ajax. Cele mai tari statistici ale serii de UCL - Antena Sport

A doua seară de Liga Campionilor s-a încheiat, iar spectacolul a fost oferit mai ales de meciurile care au avut loc de la ora 22:00. Marcus Thuram, Manuel Neuer sau Mohamed Salah sunt câteva dintre numele care au atins statistici interesante.
Iată cele mai importante momente ale zilei a doua de Liga Campionilor, în cifre.
Cele mai tari statistici din a doua seară de UCL
La meciul dintre Inter Milano și Ajax, câștigat de trupa lui Chivu cu 2-0, Marcus Thuram a devenit doar al doilea jucător din istoria milanezilor care să marcheze două goluri cu capul într-un meci de Champions League. Coincidența face ca celălalt jucător, Hernan Crespo, să fi realizat asta tot în fața formației din Olanda, în anul 2002.
2 – Marcus #Thuram is only the 2nd #Inter player to score a brace by header in a #ChampionsLeague match, after Hernán Crespo on 12/11/2002 – both against #Ajax in an away match. Flight.#AjaxInter #UCL pic.twitter.com/i5bxUKVxtx
— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 17, 2025
La duelul dintre Liverpool și Atletico Madrid, încheiat 3-2, Mohamed Salah a devenit primul jucător din istoria vreunei echipe engleze care să marcheze și să ofere un assist în primele 6 minute ale unui meci de UCL. De cealaltă parte, a fost pentru prima dată când trupa rojiblanco încasează atât de repede două goluri într-un meci în era lui Diego Simeone.
1 + 1 – Liverpool’s Mohamed Salah has tonight become the only player in UEFA Champions League history to both score and assist inside the opening six minutes of a match for an English club. Only. pic.twitter.com/S6gY26luFQ
— OptaJoe (@OptaJoe) September 17, 2025
Jan Oblak, portarul trupei din capitala Spaniei, a devenit primul portar din istoria lui Atletico Madrid care să ajungă la 500 de meciuri oficiale în toate competițiile.
500 – Jan Oblak 🇸🇮 has become the first goalkeeper and the third player in the history of @atletienglish to reach 500 appearances in all competitions, behind only Koke (688 if he plays today) and Adelardo (550). Tied.#LFCATM 🤍❤#ChampionsLeague pic.twitter.com/iF9Wjyymtw
— OptaJose (@OptaJose) September 17, 2025
În duelul dintre Bayern Munchen și Chelsea, Manuel Neuer a devenit cel mai în vârstă jucător din istoria lui Bayern Munchen în Champions League, la 39 de ani și 174 de zile. Recordul precedent era deținut de Lothar Matthaus, cu 38 de ani și 353 de zile.
39y 174d – At 39 years and 174 days, Manuel Neuer becomes FC Bayern’s oldest player in the Champions League, overtaking Lothar Matthäus, who was aged 38 years and 353 days on his last #UCL appearance. Forever. pic.twitter.com/ILxvY6u1hn
— OptaFranz (@OptaFranz) September 17, 2025
La duelul care a marcat scorul serii în UCL, PSG – Atalanta, 4-0, portarul trupei din Bergamo, Marco Carnesecchi, a devenit primul goalkeeper al formației din Serie A care să apere un penalty.
PSG 2-0 ATA (42′) – Marco Carnesecchi (a Barcola) es el PRIMER portero de la Atalanta que detiene un penalti en TODA la historia de la Champions League.
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 17, 2025
