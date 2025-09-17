Coincidența bizară din spatele "dublei" lui Marcus Thuram cu Ajax. Cele mai tari statistici ale serii de UCL - Antena Sport

A doua seară de Liga Campionilor s-a încheiat, iar spectacolul a fost oferit mai ales de meciurile care au avut loc de la ora 22:00. Marcus Thuram, Manuel Neuer sau Mohamed Salah sunt câteva dintre numele care au atins statistici interesante.

Iată cele mai importante momente ale zilei a doua de Liga Campionilor, în cifre.

Cele mai tari statistici din a doua seară de UCL

La meciul dintre Inter Milano și Ajax, câștigat de trupa lui Chivu cu 2-0, Marcus Thuram a devenit doar al doilea jucător din istoria milanezilor care să marcheze două goluri cu capul într-un meci de Champions League. Coincidența face ca celălalt jucător, Hernan Crespo, să fi realizat asta tot în fața formației din Olanda, în anul 2002.

2 – Marcus #Thuram is only the 2nd #Inter player to score a brace by header in a #ChampionsLeague match, after Hernán Crespo on 12/11/2002 – both against #Ajax in an away match. Flight.#AjaxInter #UCL pic.twitter.com/i5bxUKVxtx

— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 17, 2025

La duelul dintre Liverpool și Atletico Madrid, încheiat 3-2, Mohamed Salah a devenit primul jucător din istoria vreunei echipe engleze care să marcheze și să ofere un assist în primele 6 minute ale unui meci de UCL. De cealaltă parte, a fost pentru prima dată când trupa rojiblanco încasează atât de repede două goluri într-un meci în era lui Diego Simeone.