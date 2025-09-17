Coincidența bizară din spatele "dublei" lui Marcus Thuram cu Ajax. Cele mai tari statistici ale serii de UCL - Antena Sport

Închide meniul
Coincidența bizară din spatele “dublei” lui Marcus Thuram cu Ajax. Cele mai tari statistici ale serii de UCL

Andrei Nicolae Publicat: 17 septembrie 2025, 23:58

Marcus Thuram, după un gol marcat în Ajax - Inter / Profimedia

A doua seară de Liga Campionilor s-a încheiat, iar spectacolul a fost oferit mai ales de meciurile care au avut loc de la ora 22:00. Marcus Thuram, Manuel Neuer sau Mohamed Salah sunt câteva dintre numele care au atins statistici interesante.

Iată cele mai importante momente ale zilei a doua de Liga Campionilor, în cifre.

Cele mai tari statistici din a doua seară de UCL

La meciul dintre Inter Milano și Ajax, câștigat de trupa lui Chivu cu 2-0, Marcus Thuram a devenit doar al doilea jucător din istoria milanezilor care să marcheze două goluri cu capul într-un meci de Champions League. Coincidența face ca celălalt jucător, Hernan Crespo, să fi realizat asta tot în fața formației din Olanda, în anul 2002.

La duelul dintre Liverpool și Atletico Madrid, încheiat 3-2, Mohamed Salah a devenit primul jucător din istoria vreunei echipe engleze care să marcheze și să ofere un assist în primele 6 minute ale unui meci de UCL. De cealaltă parte, a fost pentru prima dată când trupa rojiblanco încasează atât de repede două goluri într-un meci în era lui Diego Simeone.

Jan Oblak, portarul trupei din capitala Spaniei, a devenit primul portar din istoria lui Atletico Madrid care să ajungă la 500 de meciuri oficiale în toate competițiile.

În duelul dintre Bayern Munchen și Chelsea, Manuel Neuer a devenit cel mai în vârstă jucător din istoria lui Bayern Munchen în Champions League, la 39 de ani și 174 de zile. Recordul precedent era deținut de Lothar Matthaus, cu 38 de ani și 353 de zile.

La duelul care a marcat scorul serii în UCL, PSG – Atalanta, 4-0, portarul trupei din Bergamo, Marco Carnesecchi, a devenit primul goalkeeper al formației din Serie A care să apere un penalty.

 

