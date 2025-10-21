Cristi Chivu sună adunarea înainte de un nou meci în Champions League: "Când spun asta, chiar sunt serios" - Antena Sport

Cristi Chivu a susținut luni seara conferința de presă premergătoare partidei din Liga Campionilor contra belgienilor de la Royale Union Saint-Gilloise, în cadrul căreia a abordat mai multe subiecte. Printre altele, tehnicianul de 44 de ani a vorbit clar despre obligația pe care o au el și elevii săi de a atinge cele mai bune rezultate posibile și de a lupta pe trei fronturi, respectiv campionat, Cupa Italiei și Liga Campionilor.

Antrenorul român și-a exprimat dorința ca toți din echipă să își atingă potențialul maxim, astfel încât să aibă șansa să câștige o nouă “triplă”, la fel cum a reușit el din postura de jucător în 2010 alături de “nerazzurri”. În momentul de față, Inter are maxim de puncte după două etape în UCL, iar în campionat se află pe locul secund, la un punct de rivala din oraș, AC Milan.

Cristi Chivu vrea totul de la elevii săi

În discursul său mobilizator, Chivu a vorbit și despre posibilitatea ca echipa sa să facă pași greșiți și a dezvăluit și cum ar trebui să fie abordate astfel de momente. Sezonul trecut, Interul lui Simone Inzaghi a luptat și el până la final pe toate cele trei fronturi, însă nu s-a ales cu niciun trofeu dintre cele trei importante.

“Un club ca al nostru trebuie să ia totul de la meci la meci, cu ideea de a câștiga mereu. Trebuie să gândim măreț. Suntem Inter, avem un staff care ne permite să lucrăm calm pe toate cele trei fronturi. Trebuie să fim cea mai bună versiune a noastră și să încercăm să câștigăm fiecare meci, astfel încât să ajungem în primăvară și să fim în luptă pentru tot.

Când spun că vreau să mergem până la capăt, chiar sunt serios. Până la sfârșitul lunii martie, aprilie, trebuie să fim implicați pe toate fronturile sau măcar să încercăm. Trebuie să continuăm să ne menținem entuziasmul. Suntem o echipă cu experiență, știm că un pas greșit poate să ne dea înapoi, dar suntem pregătiți să acceptăm asta.