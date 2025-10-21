Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu sună adunarea înainte de un nou meci în Champions League: "Când spun asta, chiar sunt serios" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Cristi Chivu sună adunarea înainte de un nou meci în Champions League: “Când spun asta, chiar sunt serios”

Cristi Chivu sună adunarea înainte de un nou meci în Champions League: “Când spun asta, chiar sunt serios”

Andrei Nicolae Publicat: 21 octombrie 2025, 8:47

Comentarii
Cristi Chivu sună adunarea înainte de un nou meci în Champions League: Când spun asta, chiar sunt serios

Cristi Chivu, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Cristi Chivu a susținut luni seara conferința de presă premergătoare partidei din Liga Campionilor contra belgienilor de la Royale Union Saint-Gilloise, în cadrul căreia a abordat mai multe subiecte. Printre altele, tehnicianul de 44 de ani a vorbit clar despre obligația pe care o au el și elevii săi de a atinge cele mai bune rezultate posibile și de a lupta pe trei fronturi, respectiv campionat, Cupa Italiei și Liga Campionilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul român și-a exprimat dorința ca toți din echipă să își atingă potențialul maxim, astfel încât să aibă șansa să câștige o nouă “triplă”, la fel cum a reușit el din postura de jucător în 2010 alături de “nerazzurri”. În momentul de față, Inter are maxim de puncte după două etape în UCL, iar în campionat se află pe locul secund, la un punct de rivala din oraș, AC Milan.

Cristi Chivu vrea totul de la elevii săi

În discursul său mobilizator, Chivu a vorbit și despre posibilitatea ca echipa sa să facă pași greșiți și a dezvăluit și cum ar trebui să fie abordate astfel de momente. Sezonul trecut, Interul lui Simone Inzaghi a luptat și el până la final pe toate cele trei fronturi, însă nu s-a ales cu niciun trofeu dintre cele trei importante.

Un club ca al nostru trebuie să ia totul de la meci la meci, cu ideea de a câștiga mereu. Trebuie să gândim măreț. Suntem Inter, avem un staff care ne permite să lucrăm calm pe toate cele trei fronturi. Trebuie să fim cea mai bună versiune a noastră și să încercăm să câștigăm fiecare meci, astfel încât să ajungem în primăvară și să fim în luptă pentru tot.

Când spun că vreau să mergem până la capăt, chiar sunt serios. Până la sfârșitul lunii martie, aprilie, trebuie să fim implicați pe toate fronturile sau măcar să încercăm. Trebuie să continuăm să ne menținem entuziasmul. Suntem o echipă cu experiență, știm că un pas greșit poate să ne dea înapoi, dar suntem pregătiți să acceptăm asta.

Reclamă
Reclamă

Trebuie să prevenim acești pași greșiți din a se întâmpla, pentru că avem încredere, am avut prestații bune și avem ambiția să mergem mai departe pe același drum pe care l-am urmat în ultimele săptămâni, știind că momentele dificile pot apărea“, a declarat Chivu, potrivit fcinternews.it.

Partida din această seară dintre Inter și Royale Union Saint-Gilloise are loc de la 22:00 și va fi transmisă în format LIVE SCORE pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilorSURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Noi detalii despre explozia blocului din Rahova. Pană de curent înainte de acumularea de gaze
Observator
Noi detalii despre explozia blocului din Rahova. Pană de curent înainte de acumularea de gaze
Gigi Becali, dezvăluire șoc: ”Au vrut s-o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție!”. Tiradă fără precedent la adresa lui George Simion
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluire șoc: ”Au vrut s-o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție!”. Tiradă fără precedent la adresa lui George Simion
8:15
“Şansele sunt aproape zero”. Daniel Pancu, verdict dur pentru FCSB după ultimul rezultat rușinos
8:13
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
0:19
“Continuaţi cu Mandorlini?” Anunţul noului preşedinte de la CFR Cluj, Iuliu Mureşan!
23:53 20 oct.
Lumea sportului în stare de șoc! A murit la doar 29 de ani
23:53 20 oct.
“Viciere de rezultat” Golul cu care Petrolul a învins-o pe CFR Cluj trebuia să fie anulat!
23:24 20 oct.
Anunţul lui Eugen Neagoe despre Mandorlini, după ce a fost implicat într-un conflict cu antrenorul CFR-ului
Vezi toate știrile
1 BREAKING NEWSLovitură cumplită pentru CFR Cluj! Louis Munteanu, out înaintea meciului cu Petrolul 2 Gata! Pleacă Charalambous și Pintilii de la FCSB? Gigi Becali a făcut anunţul oficial 3 Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT din lotul FCSB, după ruşinea cu Metaloglobus 4 Andrei Vlad şi-a cerut singur schimbarea după ce a luat 4 goluri: “A cedat psihologic” 5 Reacţia oficială după ce Mihai Stoica a anunţat ce transfer spectaculos pregăteşte FCSB 6 EXCLUSIVVictor Piţurcă a spus totul după ce UEFA a trecut-o pe Steaua câştigătoarea Cupei Campionilor
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Qatar – Emiratele Arabe Unite 2-1. Olăroiu, pas greşit: “O mare dezamăgire!” Ce şanse mai sunt pentru World Cup 2026Qatar – Emiratele Arabe Unite 2-1. Olăroiu, pas greşit: “O mare dezamăgire!” Ce şanse mai sunt pentru World Cup 2026