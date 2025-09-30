"Dau apartament pentru un bilet cu Real Madrid!" "Albii" joacă în UCL la 6.400 km de casă, la un pas de China - Antena Sport

Kylian Mbappe, după ce a aterizat în Kazahstan pentru meciul dintre Kairat Almaty și Real Madrid / Profimedia

Real Madrid tocmai a făcut cea mai lungă deplasare din istoria participărilor sale în UEFA Champions League. Spaniolii au mers la Alma-Ata, în Kazahstan, unde marți seară, de la 19:45, întâlnesc surpriza competiției, Kairat.

Concret, distanța parcursă de Real Madrid a fost de circa 6.400 de kilometri, iar zborul până la Alma-Ata, fosta capitală și cel mai important oraș din Kazahstan, a durat nu mai puțin de zece ore! Alma-Ata se află la doar 300 de kilometri de granița cu China, fiind cel mai estic punct din istoria UEFA Champions League.

“Felicităm Europa pentru extinderea granițelor sale și pentru că i-a permis lui Kairat să joace în Champions League“, a glumit Kairat Boranbayev, patronul clubului Kairat, citat de BBC.

Cine este oligarhul Kairat Boranbayev

Kairat, care a pierdut la debutul în competiție, 1-4 cu Sporting Lisabona, este condus de Kairat Boranbayev, un oligarh local în vârstă de 59 de ani. Potrivit presei din Spania, are o avere de 590 de milioane de dolari și deține franciza McDonald’s pentru Kazahstan, Belarus și anumite regiuni din Rusia.

De altfel, în 2018, Boranbayev l-a pus pe cunoscutul Andrey Arshavin, pe atunci jucător la Kairat, să servească clienții la inaugurarea unui restaurant McDonald’s din Alma-Ata!