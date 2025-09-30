"Dau apartament pentru un bilet cu Real Madrid!" "Albii" joacă în UCL la 6.400 km de casă, la un pas de China - Antena Sport

Închide meniul
“Dau apartament pentru un bilet cu Real Madrid!” “Albii” joacă în UCL la 6.400 km de casă, la un pas de China

Publicat: 30 septembrie 2025, 16:25

Kylian Mbappe, după ce a aterizat în Kazahstan pentru meciul dintre Kairat Almaty și Real Madrid / Profimedia

Real Madrid tocmai a făcut cea mai lungă deplasare din istoria participărilor sale în UEFA Champions League. Spaniolii au mers la Alma-Ata, în Kazahstan, unde marți seară, de la 19:45, întâlnesc surpriza competiției, Kairat.

Concret, distanța parcursă de Real Madrid a fost de circa 6.400 de kilometri, iar zborul până la Alma-Ata, fosta capitală și cel mai important oraș din Kazahstan, a durat nu mai puțin de zece ore! Alma-Ata se află la doar 300 de kilometri de granița cu China, fiind cel mai estic punct din istoria UEFA Champions League.

Felicităm Europa pentru extinderea granițelor sale și pentru că i-a permis lui Kairat să joace în Champions League“, a glumit Kairat Boranbayev, patronul clubului Kairat, citat de BBC.

Cine este oligarhul Kairat Boranbayev

Kairat, care a pierdut la debutul în competiție, 1-4 cu Sporting Lisabona, este condus de Kairat Boranbayev, un oligarh local în vârstă de 59 de ani. Potrivit presei din Spania, are o avere de 590 de milioane de dolari și deține franciza McDonald’s pentru Kazahstan, Belarus și anumite regiuni din Rusia.

De altfel, în 2018, Boranbayev l-a pus pe cunoscutul Andrey Arshavin, pe atunci jucător la Kairat, să servească clienții la inaugurarea unui restaurant McDonald’s din Alma-Ata!

În 2022, Kairat Boranbayev a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru că a deturnat 32 de milioane de dolari, prin cumpărarea de gaz rusesc la un preț manipulat. În plus, statul i-a confiscat milioane de dolari și mai multe afaceri, printre care și un hotel de patru stele.

Kairat, un club atipic pentru Kazahstan

Kairat Alma-Ata este un club atipic în Kazahstan, pentru că nu este finanțat din bani publici, cum sunt majoritatea celorlalte grupări din țară.

Clubul e ținut de investițiile patronului, care e un tip foarte pasionat. Nefiind finanțat de stat, are un aer mai european. Au investit mult în academia de tineret, cei mai buni tineri din țară vor să meargă acolo, iar acest model le-a permis să o depășească pe Astana, care beneficiază de o finanțare mai mare din partea statului“, a explicat pentru El Pais spaniolul Carlos Alós, care a antrenat-o pe Kairat între 2017 și 2018.

Un milion de oameni au vrut bilet la meci!

Presa din Kazahstan scrie că venirea lui Real Madrid la Alma-Ata a declanșat o adevărată nebunie printre localnici. Nu mai puțin de un milion de oameni au încercat să cumpere un bilet la meciul de pe stadionul Central, care are doar 23.000 de locuri!

Potrivit surselor locale, un tânăr a postat un anunț pe internet în care oferă un mic apartament la periferia orașului Alma-Ata în schimbul unui bilet la meci.

Fondată în 1954, Kairat a câștigat de patru ori titlul în Kazahstan și de zece ori Cupa.

• 12,73 milioane de euro valorează lotul lui Kairat, potrivit Transfermarkt. În schimb, cel al lui Real Madrid e cotat la 1,4 miliarde de euro!
• Dastan Satpaev (17 ani) e cel mai valoros jucător al localnicilor. El a fost deja cumpărat de Chelsea, în februarie, pentru 2,4 milioane de euro. Va pleca la Londra în vara lui 2026.

