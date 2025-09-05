Dennis Man, în lotul de Liga Campionilor al lui PSV. Dueluri tari cu Liverpool şi Bayern Munchen - Antena Sport

Dennis Man a primit o veste excelentă! PSV l-a inclus pe lista pentru meciurile din grupa Ligii Campionilor. Pentru atacantul de 26 de ani, acesta ar putea fi debutul în cea mai importantă competiţie inter-cluburi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dennis Man s-a despărțit de Parma, după patru ani. Italienii au încasat suma de nouă milioane de euro în schimbul internaționalului român cotat la 10 milioane de euro.

Lotul lui PSV pentru grupa Champions League

PORTARI: Nick Olij, Matej Kovar, Niek Schiks

FUNDAȘI: Anass Salah-Eddine, Yarek Gasiorowski, Armando Obispo, Ryan Flamingo, Sergiño Dest, Mauro Junior, Kiliann Sildillia, Adamo Nagalo

MIJLOCAȘI: Paul Wanner, Guus Til, Jerdy Schouten, Joey Veerman, Ismael Saibari

ATACANȚI: Ivan Perišić, Ruben van Bommel, Ricardo Pepi, Couhaib Driouech, Esmir Bajraktarevic, Myron Boadu, Dennis Man

Meciurile lui PSV din grupa Ligii Campionilor

PSV – Royal Union SG

Bayer Leverkusen – PSV

PSV – Napoli

Olympiacos – PSV

Liverpool – PSV

PSV – Atletico Madrid

Newcastle – PSV

PSV – Bayern Munchen

De la venirea la PSV, Dennis Man a adunat 90 de minute, în două meciuri, fără să îşi treacă în cont niciun gol.