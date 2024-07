Discursul lui Federico Piovaccari, după ce a început să plângă în Ghencea: "A fost emoţionant! Este imposibil de uitat!" - Antena Sport

Discursul lui Federico Piovaccari, după ce a început să plângă în Ghencea la returul dintre FCSB şi Virtus, scor 4-0. Piovaccari s-a retras din fotbal chiar pe Ghencea.

Federicco Piovaccari a fost extrem de emoţionat şi chiar i-au dat lacrimile în timp ce galeria de la FCSB i-au scandat numele. Atacantul italian a fost extrem de smoţionat şi la interviuri.

„A fost foarte emoționant. Mi-am imaginat cum va fi, dar mi-au dat lacrimile. Mi-am amintit de tot ce am trăit în Ghencea cu Steaua (n.r. FCSB). Am jucat în Champions League, sunt multe amintiri. Este ultima mea partidă din carieră. Cel mai bun meci din cariera mea a fost cu Legia, când am marcat două goluri. Au fost multe goluri… și cu CFR. Oriunde am fost, în Italia, Spania, am avut Steaua în suflet. Este imposibil de uitat. Mi-a plăcut tare mult Bucureștiul.

Sper ca Steaua să intre în grupele Ligii Campionilor. Istoria nu se pierde, chiar dacă se numește FCSB sau Steaua. FCSB are o echipă bună, în fiecare an a făcut un pas în plus pentru a ajunge în grupele Ligii Campionilor. Mă bucur mult pentru Pintilii. A acumulat mult din meseria de jucător”, a spus atacantul italian după ce s-a retras din fotbal.

Federico Piovaccari a spus care sunt cei doi jucători ai FCSB-ului care îl impresionează: „Am urmărit mereu echipa”

