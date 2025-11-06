Fanii Barcelonei au incendiat un autobuz în Bruges. Forţele de ordine au intervenit - Antena Sport

Suporterii Barcelonei au aprins fumigene într-unul dintre autobuzele care îi duceau la stadionul echipei FC Bruges miercuri, înaintea meciului din Liga Campionilor. Vehiculul a luat foc, iar un spaniol a fost arestat de forţele de ordine locale.

Potrivit presei spaniole, în unul dintre autobuzele rezervate pentru cei 1.300 de catalani care se îndreptau spre stadionul Jan Breydel din centrul oraşului belgian au fost aprinse fumigene, provocând un incendiu.

Fanii Barcelonei au incendiat un autobuz în Bruges

În videoclipurile transmise de martorii aflaţi la faţa locului, se vede un nor mare de fum ridicându-se dintr-un autobuz înainte ca acoperişul să ia foc. Zona a fost evacuată rapid, iar unii suporteri au fost nevoiţi să parcurgă pe jos cei cinci kilometri.

05.11.2025, Club Brugge🇧🇪 – Barcelona🇪🇸, Barcelona fans with flares in bus, then the bus burned down., click here for more: https://t.co/t8E4vD4pJT

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 5, 2025

Potrivit postului de radio spaniol Cope, un suporter al echipei Barcelona a fost arestat de poliţie. Având un bilet, acesta ar putea fi interzis pe stadion de către clubul său, care a deschis o anchetă.