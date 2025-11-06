Fanii Barcelonei au incendiat un autobuz în Bruges. Forţele de ordine au intervenit - Antena Sport

Suporterii Barcelonei au aprins fumigene într-unul dintre autobuzele care îi duceau la stadionul echipei FC Bruges miercuri, înaintea meciului din Liga Campionilor. Vehiculul a luat foc, iar un spaniol a fost arestat de forţele de ordine locale.
Potrivit presei spaniole, în unul dintre autobuzele rezervate pentru cei 1.300 de catalani care se îndreptau spre stadionul Jan Breydel din centrul oraşului belgian au fost aprinse fumigene, provocând un incendiu.
Fanii Barcelonei au incendiat un autobuz în Bruges
În videoclipurile transmise de martorii aflaţi la faţa locului, se vede un nor mare de fum ridicându-se dintr-un autobuz înainte ca acoperişul să ia foc. Zona a fost evacuată rapid, iar unii suporteri au fost nevoiţi să parcurgă pe jos cei cinci kilometri.
05.11.2025, Club Brugge🇧🇪 – Barcelona🇪🇸, Barcelona fans with flares in bus, then the bus burned down., click here for more: https://t.co/t8E4vD4pJT
All in one place. Tap to download.
🔗 https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/3qeg9a3obM
— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 5, 2025
Potrivit postului de radio spaniol Cope, un suporter al echipei Barcelona a fost arestat de poliţie. Având un bilet, acesta ar putea fi interzis pe stadion de către clubul său, care a deschis o anchetă.
Incidentul nu a provocat însă răniţi şi toţi suporterii echipei Barcelona au putut intra pe stadion înainte de începerea meciului.
- Cristi Chivu, lăudat la scenă deschisă de Giuseppe Marotta: “A lucrat în ciuda neîncrederii”
- Antrenorul lui Brugge a făcut abstracție de controversa de la meciul cu Barcelona: “O nouă pagină de istorie”
- Interul condus de Cristi Chivu, criticat dur de Fabio Capello: “O dezamăgire. Jucătorii au adormit”
- Scandal incredibil în Champions League! Ademola Lookman, bruscat de propriul antrenor. Stafful a intervenit imediat
- “Am eșuat. E o lecție”. Cristi Chivu nu s-a ferit de cuvinte după ce Inter a învins-o la limită pe Kairat Almaty