Florentino Perez, cu zâmbetul pe buze înainte de Bayern Munchen – Real Madrid: “Pentru asta suntem aici”

Alex Masgras Publicat: 15 aprilie 2026, 14:58

Florentino Perez / captură MARCA.com

Florentino Perez a ajuns la Munchen plin de încredere, înaintea returului dintre Bayern şi Real Madrid, din sferturile de finală UEFA Champions League. Preşedintele formaţiei de pe Bernabeu crede în şansele echipei sale să producă remontada, după ce bavarezii au câştigat partida de la Madrid cu 2-1.

Săptămâna trecută, Luis Diaz şi Harry Kane au marcat pentru Bayern, în timp ce unicul gol al madrilenilor a fost marcat de Kylian Mbappe, din centrarea lui Trent Alexander-Arnold.

Aflat la Munchen, pentru a urmări duelul din această seară de pe Allianz Arena, Florentino Perez a fost surprins pe străzile oraşului zâmbitor, atunci când a fost întrebat despre şansele echipei sale de a realiza remontada.

“Pentru asta suntem aici”, a spus Perez, zâmbitor, potrivit marca.com.

La conferinţa de presă, Alvaro Arbeloa a vorbit despre importanţa meciului, dar şi despre faptul că jucătorii lui trebuie să creadă în şansele lor.

“Dacă e cineva care poate câştiga la Munchen, aceea este Real Madrid. Cel mai important lucru este ca jucătorii să creadă”, a declarat şi antrenorul lui Real Madrid, înaintea meciului de pe Allianz Arena, acolo unde vor fi peste 3000 de suporteri spanioli.

Încrederea madrilenilor vine şi pentru că Real nu a pierdut contra lui Bayern Munchen în ultimele patru partide disputate între cele două echipe pe Allianz Arena.

