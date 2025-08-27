Fosta echipă a lui Ianis Hagi, Rangers, umilită în playoff-ul Champions League! A primit 5 goluri într-o repriză - Antena Sport

Fosta echipă a lui Ianis Hagi, Rangers, a fost umilită în play-off-ul Ligii Campionilor. După ce a fost învinsă acasă, cu 3-1, de Brugge, la meciul retur a fost “măcel”. Club Brugge s-a impus cu 6-0! Scorul la general a fost 9-1 în favoarea echipei belgiene.

Rangers a primit 5 goluri în prima repriză a returului cu Brugge. Nicolo Tresoldi a deschis scorul, în minutul 5. 3 minute mai târziu, Rangers avea să rămână în 10 oameni, după eliminarea lui Max Aarons.

Brugge – Rangers 9-1 la general! Fosta echipă a lui Ianis Hagi a pierdut cu 6-0 meciul retur, primind 5 goluri într-o repriză de la Brugge!

24 de minute a mai rezistat Rangers până la primirea unui nou gol. Hans Vanaken a dus scorul la 2-0 în minutul 32. Din minutul 41 încolo golurile au curs la poarta lui Rangers într-un mod incredibil.

Joaquin Seys a înscris golul de 3-0, în minutul 41. Tot el avea să marcheze în minutul 45. În minutul 45+2, Aleksandar Stankovic avea să îşi pună şi el numele pe lista marcatorilor. 3 goluri primite în 7 minute de Rangers! În repriza a doua Brugge avea să mai înscrie o dată, prin Tzolis, în minutul 50.

Rangers are un start foarte slab de sezon şi în campionat. În primele 3 etape a obţinut numai 3 puncte şi nu are încă nicio victorie. A făcut 1-1 cu Motherwell, 1-1 cu Dundee şi 1-1 cu St. Mirren. Pentru Rangers urmează derby-ul de tradiţie cu Celtic în campionat. Partida se va disputa duminică, 31 august, de la ora 14:00.