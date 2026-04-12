Home | Fotbal | Liga Campionilor | Imaginea de milioane postată de Lamine Yamal. S-a inspirat de la o legendă din sport

Imaginea de milioane postată de Lamine Yamal. S-a inspirat de la o legendă din sport

Sebastian Ujica Publicat: 12 aprilie 2026, 21:52

Comentarii
Imaginea de milioane postată de Lamine Yamal. S-a inspirat de la o legendă din sport

Lamine Yamal / Profimedia Images

Starul celor de la FC Barcelona, Lamine Yamal, le transmite un mesaj clar colegilor și suporterilor echipei: nu are de gând să cedeze în duelul cu Atletico Madrid din sferturile UEFA Champions League, chiar dacă echipa lui Simeone s-a impus cu 2-0 în tur, chiar pe terenul Barcelonei.

Dacă imediat după finalul meciului tur a postat un mesaj pe Instagram în care spunea că „nu s-a terminat”, acum Yamal s-a inspirat de la LeBron James.

Mesajul lui Lamine Yamal pentru fani

Cu doar 48 de ore înaintea meciului retur cu Atletico Madrid, Yamal și-a schimbat poza de profil de pe Instagram, acolo unde este urmărit de 41 de milioane de oameni. El a ales o imagine cu LeBron James sugestivă.

Asta pentru că în acea imagine, LeBron sărbătorea titlul din NBA câștigat în 2016 împreună cu cei de la Cleveland Cavaliers. Cum a câștigat atunci echipa lui LeBron? Printr-o revenire miraculoasă!

Cavaliers era condusă în finala NBA de Golden State Warrios cu 3-1, însă a reușit să triumfe în următoarele 3 meciuri și să pună mâna pe marele trofeu. Acum, Yamal este convins că Barcelona poate avea o revenire similară contra lui Atletico.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
