Imagini incredibile cu Pep Guardiola! S-a zgâriat pe faţă şi la meciul cu Brugge - Antena Sport

Pep Guardiola a apărut zgâriat pe faţă la conferinţa de presă de după meciul Manchester City – Feyenoord 3-3. „Cetăţenii” au condus cu 3-0, dar au cedat inexplicabil pe final.

„(n.r: Îmi cer scuze că voi ieşi din sfera subiectului discutat. Ai o tăietură) Cu degetul, da. Cu unghia. Am vrut să mă rănesc”, a spus Pep Guardiola la conferinţa de presă de după meci.

„(n.r: Mereu ţi-ai apărat jucătorii. A fost neprofesionist ce s-a întâmplat în final? A intervenit panica?) Nu e necesar să le spun ceva. Ştiu perfect.

Aveam nevoie să câştigăm. E greu să acceptăm ce s-a întâmplat. Am jucat bine, am dat 3 goluri, puteam da mai multe. În final, am irosit tot, mai ales la primul gol”, spunea Guardiola la acel moment.