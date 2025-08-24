Un jucător important al FCSB-ului, OUT pentru meciul cu FC Argeş! Anunţul lui Gigi Becali - Antena Sport

Închide meniul
Un jucător important al FCSB-ului, OUT pentru meciul cu FC Argeş! Anunţul lui Gigi Becali

Home | Fotbal | Liga 1 | Un jucător important al FCSB-ului, OUT pentru meciul cu FC Argeş! Anunţul lui Gigi Becali

Un jucător important al FCSB-ului, OUT pentru meciul cu FC Argeş! Anunţul lui Gigi Becali

Publicat: 24 august 2025, 11:33

Un jucător important al FCSB-ului, OUT pentru meciul cu FC Argeş! Anunţul lui Gigi Becali

Jucătorii de la FCSB fac hora / Sport Pictures

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a anunţat că un jucător important al campioanei nu va fi apt pentru partida cu FC Argeş.

Este vorba chiar de noul preferat al patronului FCSB-ului, Daniel Bîrligea. Becali intenţiona oricum să îl menajeze pe Bîrligea pentru partida cu argeşenii, Thiam urmând să debuteze în această seară pentru campioana României. FCSB nu va putea apela la Bîrligea nici pe parcursul jocului cu FC Argeş.

Daniel Bîrligea, OUT cu FC Argeş

Bîrligea nu va juca. Da, are niște probleme și nu poate juca. (n.r. dacă este gravă accidentarea) Cel mai grav este că nu-l putem băga diseară”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

După ce a dat gol şi assist în turul cu Aberdeen, Daniel Bîrligea a cerut anchetă UEFA în cazul arbitrului Serdar Gozubuyuk, care l-a eliminat uşor pe Juri Cisotti, la scorul de 1-0 pentru FCSB.

„(n.r. despre eliminarea lui Cisotti) Cred că a fost o greșeală. Sperăm ca cei de la UEFA să facă o anchetă. Arbitrul, l-am văzut din primul minut, că ține cu ei. Din al 2-lea minut mi-a spus că vorbesc prea mult. Nu știu cu ce aroganță a venit, sau de unde a venit, dar a stricat puțin fotbalul”, spunea Daniel Bîrligea, după meci.

Meciul FCSB – FC Argeş poate fi urmărit în această seară, de la ora 21:30, în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. FCSB, care luptă pentru grupa principală Europa League, are mare nevoie de victorie. Campioana are un start slab de sezon în Liga 1 şi, după 6 etape disputate, e doar pe locul 13, cu cu 5 puncte. FC Argeş e pe locul 9, cu 9 puncte.

