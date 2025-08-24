"Dormi îmbrăcat?" Gigi Becali şi-a făcut praf jucătorii după FCSB - FC Argeş 0-2: "Eşti bărbat, bă" - Antena Sport

Închide meniul
"Dormi îmbrăcat?" Gigi Becali şi-a făcut praf jucătorii după FCSB - FC Argeş 0-2: "Eşti bărbat, bă"

"Dormi îmbrăcat?" Gigi Becali şi-a făcut praf jucătorii după FCSB – FC Argeş 0-2: "Eşti bărbat, bă"

“Dormi îmbrăcat?” Gigi Becali şi-a făcut praf jucătorii după FCSB – FC Argeş 0-2: “Eşti bărbat, bă”

Publicat: 24 august 2025, 23:46

Dormi îmbrăcat? Gigi Becali şi-a făcut praf jucătorii după FCSB – FC Argeş 0-2: Eşti bărbat, bă

Gigi Becali / Profimedia

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, nu şi-a menajat jucătorii nici după înfrângerea suferită în etapa a şaptea a Ligii 1. FC Argeş s-a impus în meciul de pe Arena Naţională cu 2-0.

Campioana României continuă criza pe plan intern, având doar 5 puncte după primele 7 etape. Aceasta a fost a patra înfrângere în acest sezon din Liga 1.

Gigi Becali a făcut praf mai mulţi jucători după FCSB – FC Argeş 0-2

Gigi Becali şi-a reproşat schimbările făcute la pauză. Dennis Politic, Octavian Popescu, Toma sau Alibec nu au scăpat de criticile patronului.

“Nu știu. Nu am idee. Ce să am? Fotbalul se joacă bărbătește și în viteză. Când joci previzibil nu dai gol. Am greșit și eu, sigur am greșit. Decât să îl bagi pe Politic, care nu joacă nimic, mai bine îl lași pe Olaru, care greșește dar mai joacă. Mai bine îl lași pe Cisotti decât să îl bagi pe George.

Altă greșeală pe care am făcut-o, trebuia să jucăm cu Thiam de la început, așa cum am zis. Mi-a spus Meme, băi Gigi, nu vreau să zic eu, doar dau informații, că a fost bun la antrenament. Pintilii a zis să joace cutare, că ăla e obosit.

Nu poți să câștigi un meci cu un singur jucător în teren. Singurul jucător a fost Tănase, în prima repriză. A jucat și Toma, nu a pierdut mingea. A jucat și Lixandru. Nu poți să joci cu ei și să câștigi meciul, cu 2-3 jucători.

Golul, care vine golul, la cap acolo, sări bă la cap! Tu ce faci mă, tu dormi îmbrăcat? Sari bă, nu triki triki la circ! Dă la cap să câștigi duelul bă! Eși bărbat bă! Pe ăștia pe care i-am pus, mai slabi, ca să nu zic niște cuvinte aiurea. La Craiova au intrat și au marcat. La noi a intrat cine? Politic? Mai bine jucam în 10! A intrat George Popescu, iar, mai bine jucam în 10! Thiam a intrat bine”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

FCSB – FC Argeş 0-2

Meciul FCSB – FC Argeș, încheiat cu scorul de 0-2, a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Partida a contat pentru etapa cu numărul 7 a sezonului de Liga 1.

Primul gol al partidei a fost marcat de Bettaieb, care a reușit un gol superb în minutul 72. Mai apoi, Mihai Popescu și-a deviat mingea în propria poartă, după un șut al lui Moldoveanu, în minutul 88. Campioana României continuă astfel criza de rezultate din startul noului sezon de Liga 1.

După acest rezultat, FCSB se află pe locul 12 în Liga 1, cu doar 5 puncte obținute în primele 7 etape. De cealaltă parte, FC Argeș se află pe locul 5, cu 12 puncte.

