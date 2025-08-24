"Dormi îmbrăcat?" Gigi Becali şi-a făcut praf jucătorii după FCSB - FC Argeş 0-2: "Eşti bărbat, bă" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, nu şi-a menajat jucătorii nici după înfrângerea suferită în etapa a şaptea a Ligii 1. FC Argeş s-a impus în meciul de pe Arena Naţională cu 2-0.

Campioana României continuă criza pe plan intern, având doar 5 puncte după primele 7 etape. Aceasta a fost a patra înfrângere în acest sezon din Liga 1.

Gigi Becali a făcut praf mai mulţi jucători după FCSB – FC Argeş 0-2

Gigi Becali şi-a reproşat schimbările făcute la pauză. Dennis Politic, Octavian Popescu, Toma sau Alibec nu au scăpat de criticile patronului.

“Nu știu. Nu am idee. Ce să am? Fotbalul se joacă bărbătește și în viteză. Când joci previzibil nu dai gol. Am greșit și eu, sigur am greșit. Decât să îl bagi pe Politic, care nu joacă nimic, mai bine îl lași pe Olaru, care greșește dar mai joacă. Mai bine îl lași pe Cisotti decât să îl bagi pe George.

Altă greșeală pe care am făcut-o, trebuia să jucăm cu Thiam de la început, așa cum am zis. Mi-a spus Meme, băi Gigi, nu vreau să zic eu, doar dau informații, că a fost bun la antrenament. Pintilii a zis să joace cutare, că ăla e obosit.