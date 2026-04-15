Imagini incredibile la Madrid. Cum a fost surprins Diego Simeone după ce a eliminat Barcelona

Dan Roșu Publicat: 15 aprilie 2026, 8:57

Diego Simeone - Profimedia Images

Atletico Madrid a pierdut meciul de pe teren propriu cu Barcelona, 1-2, dar a reuşit să se califice în semifinalele Ligii Campionilor, după o partidă dramatică.

La finalul partidei, Diego Simeone a fost surprins de camerele de luat vederi făcând anumite semne spre galeria catalanilor, una rănită de ratarea unei calificări pe care în prima repriză au avut-o în mână.

După fluierul de final al partidei, Cholo Simeone i-a trimis la somn pe suporterii Barcelonei. A făcut celebrul semn cu mâinile puse după ureche, pe care îl fac anumiţi sportivi după ce îşi fac adversarii KO.

După acest meci, Diego Simeone a devenit primul antrenor care o elimină în Champions League de trei ori pe Barcelona, după 2014 şi 2016, depăşindu-l pe alt rival al catalanilor, Jose Mourinho, care reuşise performanţa în două rânduri, cu Chelsea şi Inter.

Declaraţiile lui Diego Simeone după elimimarea Barcelonei

“A fost un meci extraordinar pe care am început să-l câştigăm atunci când am văzut fanii lângă autobuz, când am venit la stadion. Sunt de 14 ani aici şi mereu mă entuziasmez. Le-am mulţumit jucătorilor pentru încredere, pentru că şi-au dăruit inima. Acum trebuie să se odihnească pentru ce urmează.

(N.r. Despre câştigarea Champions League) Cu entuziasmul celor trei meciuri rămase, cu respect şi umilinţă, dar ştiind ce ne dorim. Vom merge pentru asta. (N.r. La Barcelona i se iau meritele) Ştiţi cât de plăcut este să fii în semifinalele Champions League? Nu ştiţi cât de bine e. Să fii printre primele patru din Europa. Grozav.

Fiecare echipă are modul ei de joc şi noi am evoluat într-un mod diferit. Ştim clar ce ne dorim. Atacăm mai bine decât ne apărăm. Şi avem nevoie să atacăm“, a declarat Diego Simeone, citat de marca.com.

