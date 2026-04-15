Imagini incredibile la Madrid. Cum a fost surprins Diego Simeone după ce a eliminat Barcelona

Atletico Madrid a pierdut meciul de pe teren propriu cu Barcelona, 1-2, dar a reuşit să se califice în semifinalele Ligii Campionilor, după o partidă dramatică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La finalul partidei, Diego Simeone a fost surprins de camerele de luat vederi făcând anumite semne spre galeria catalanilor, una rănită de ratarea unei calificări pe care în prima repriză au avut-o în mână.

Cum a fost surprins Diego Simeone după eliminarea Barcelonei

După fluierul de final al partidei, Cholo Simeone i-a trimis la somn pe suporterii Barcelonei. A făcut celebrul semn cu mâinile puse după ureche, pe care îl fac anumiţi sportivi după ce îşi fac adversarii KO.

După acest meci, Diego Simeone a devenit primul antrenor care o elimină în Champions League de trei ori pe Barcelona, după 2014 şi 2016, depăşindu-l pe alt rival al catalanilor, Jose Mourinho, care reuşise performanţa în două rânduri, cu Chelsea şi Inter.

Simeone telling Barcelona fans to go to sleep 😭😭 pic.twitter.com/RLFwn3wnXX

— Dr Yash  (@YashRMFC) April 14, 2026