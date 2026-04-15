“Ştiţi ce bine e?” Diego Simeone, ironie uriaşă pentru Barcelona, după calificarea în semifinalele Champions League

Diego Simeone a oferit prima reacţie, după ce Atletico Madrid a eliminat-o pe Barcelona şi s-a calificat în semifinalele Champions League. Antrenorul madrilenilor i-a ironizat pe rivalii catalani.

Diego Simeone a fost întrebat despre faptul că cei de la Barcelona nu-i acordă şi lui credite pentru calificarea în “careul de aşi” al competiţiei europene. Acesta i-a ironizat pe catalani şi a subliniat cât de bine se simte ca fiind calificat în această fază din Champions League.

Diego Simeone şi-a felicitat şi jucătorii pentru calificarea în semifinalele Champions League, acolo unde vor întâlni învingătoarea “dublei” Sporting – Arsenal. Antrenorul s-a declarat impresionat şi de atmosfera creată de fanii madrileni.

“A fost un meci extraordinar pe care am început să-l câştigăm atunci când am văzut fanii lângă autobuz, când am venit la stadion. Sunt de 14 ani aici şi mereu mă entuziasmez. Le-am mulţumit jucătorilor pentru încredere, pentru că şi-au dăruit inima. Acum trebuie să se odihnească pentru ce urmează.

(N.r. Despre câştigarea Champions League) Cu entuziasmul celor trei meciuri rămase, cu respect şi umilinţă, dar ştiind ce ne dorim. Vom merge pentru asta.