Italienii, reacţie categorică după ce Istvan Kovacs l-a arbitrat pe Cristi Chivu: "Ar fi putut fi un meci aprins, dar..." - Antena Sport

Italienii au reacţionat după ce Istvan Kovacs l-a arbitrat pe Cristi Chivu în Champions League. Arbitrul român a fost la centru în duelul dintre Borussia Dortmund şi Inter, încheiat cu scorul de 0-2.

Italienii l-au lăudat pe Istvan Kovacs pentru modul în care a arbitrat duelul lui Inter cu Borussia Dortmund. Ei au subliniat că meciul ar fi putut fi “încins”, însă “centralul” român a luat deciziile corecte de fiecare dată.

Istvan Kovacs, lăudat după ce a arbitrat Borussia Dortmund – Inter 0-2

“Ceea ce ar fi putut fi un meci aprins a fost bine gestionat de arbitrul român Istvan Kovacs. Nicio greșeală și decizii consecvente pe parcursul celor 90 de minute. Trei cartonașe galbene în total, două pentru Inter și unul pentru Dortmund.

Kovacs a luat deciziile corecte în prima repriză, care a fost complet corectă și fără incidente care ar fi putut cauza dificultăți arbitrului.

A doua repriză a fost mai agitată. Primul cartonaș galben a fost acordat în minutul 56 lui Akanji (foto), care l-a călcat pe Bensebaini: o decizie corectă a lui Kovacs, fără proteste din partea jucătorului elvețian (…).