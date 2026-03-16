Trei reveniri importante în lotul lui Real Madrid, înaintea meciului cu Manchester City. Ce se întâmplă cu Mbappe

Real Madrid va disputa marți seară returul optimilor UEFA Champions League, pe terenul celor de la Manchester City. Formația antrenată de Alvaro Arbeloa a reușit un succes remarcabil în tur, după un meci de poveste făcut de Fede Valverde.

Înaintea de confruntarea de pe Etihad Stadium, tehnicianul „los blancos” a primit vești excelente din partea staff-ului medical. Trei jucători importanți au revenit și vor fi apți de joc.

Kylian Mbappe și Jude Bellingham, apți pentru returul cu Manchester City

Manchester City – Real Madrid va începe de la 3-0 în favoarea vicecampioanei Spaniei, iar la partida de pe Etihad Stadium, Alvaro Arbeloa va avea parte de jucători importanți.

Jude Bellingham, Alvaro Carreras și Kylian Mbappe s-au antrenat normal și vor fi în lot pentru disputa contra formației antrenate de Pep Guardiola.

🚨 OFFICIAL: Kylian Mbappé, Jude Bellingham and Álvaro Carreras have been included into Real Madrid squad.

They’re back and travelling to Manchester for UCL RO16 second leg against Man City on Tuesday. pic.twitter.com/MXRCh4eI7O

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 16, 2026