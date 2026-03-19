Jucătorul accidentat incredibil în Liverpool – Galatasaray va fi operat în Anglia. Ce i s-a întâmplat

Galatasaray a emis un comunicat, în noaptea de miercuri spre joi, oferind informaţii despre Noa Lang, care a suferit o tăietură gravă la degetul mare al mâinii drepte în meciul de la Liverpool (4-0), precum şi despre Victor Osminhen, care a părăsit terenul accidentat.

La finalul meciului retur din optimile de finală ale Ligii Campionilor dintre Liverpool şi Galatasaray (4-0), atacantul olandez a ţipat de durere după ce, în elan, s-a lovit cu mâna de un panou publicitar. S-a întins pe teren, zvârcolindu-se în toate direcţiile, în aşteptarea sosirii echipajului medical, sub privirile îngrijorate ale unor jucători.

Noa Lang s-a tăiat la deget în Liverpool – Galatasaray 4-0

Fostul jucător al Club Brugge a părăsit Anfield pe o targă, părând vizibil afectat. În noaptea de miercuri spre joi, Galatasaray a oferit informaţii despre jucătorul său, care a evoluat la PSV Eindhoven şi Napoli. „Noa Lang suferă de o tăietură profundă la degetul mare al mâinii drepte şi trebuie operat la Liverpool în următoarele ore, cu participarea echipei noastre medicale”, a indicat clubul turc.

Jeremie Frimpong, fundaş la Liverpool şi coechipier al lui Lang în naţionala Olandei, şi-a exprimat îngrijorarea în faţa postului de televiziune Ziggo Sport. „M-am dus să văd ce mai face. Unii spun că are jumătate de deget smuls, ceva de genul ăsta. Suferă… suferă…”, a adăugat el. „Noa suferă de o accidentare gravă la deget. Va fi dus mai întâi la spital pentru a fi examinat cât mai repede. Accidentarea lui este gravă”, a confirmat antrenorul turc, Okan Buruk.

Galatasaray a oferit, de asemenea, veşti despre atacantul său vedetă, Victor Osimhen, care a fost înlocuit la pauză. „Victor Osimhen, care a primit o lovitură la braţ în prima repriză a meciului retur din optimile de finală ale Ligii Campionilor împotriva echipei Liverpool, disputat în deplasare, nu a fost autorizat să revină pe teren în repriza a doua din cauza riscului de fractură, în urma examinărilor efectuate la pauză”, a precizat clubul din Istanbul. „După meci, o examinare la spital, sub supravegherea echipei noastre medicale, a confirmat o fractură a antebraţului drept, iar jucătorului i s-a aplicat un gips. O decizie privind o eventuală intervenţie chirurgicală va fi luată în următoarele zile, după efectuarea unor examinări suplimentare.”