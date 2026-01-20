Bodo/Glimt - Manchester City se joacă ACUM. Scor „horror” pentru „cetățeni”. Meci de gală și pentru Cristi Chivu - Antena Sport

UEFA Champions League revine cu meciuri de top din faza principală a grupelor, iar ziua de marți ne pune în scenă dueluri fantastice, care sunt transmise în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Capul de afiș al serii este disputa care îl va avea în prim-plan pe Cristi Chivu, Inter – Arsenal. Ziua va fi deschisă de confruntarea dintre Kairat Almaty și Club Brugge.

Bodo/Glimt – Manchester City 3-1

Min. 64: Bară Bodo/Glimt! Hauge trimite la vinclu, dar mingea lovește bara.

Min. 62: Cartonaș roșu City! Rodri vede două cartonașe galbene în doar un minut și este eliminat.

Min. 60: GOL! Cherki reduce din diferență pentru „cetățeni”.