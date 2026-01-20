Bodo/Glimt - Manchester City se joacă ACUM. Scor „horror” pentru „cetățeni”. Meci de gală și pentru Cristi Chivu - Antena Sport

Închide meniul
LIVE SCORE

Daniel Işvanca Publicat: 20 ianuarie 2026, 20:47

Comentarii
Cristian Chivu / Profimedia

UEFA Champions League revine cu meciuri de top din faza principală a grupelor, iar ziua de marți ne pune în scenă dueluri fantastice, care sunt transmise în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Capul de afiș al serii este disputa care îl va avea în prim-plan pe Cristi Chivu, Inter – Arsenal. Ziua va fi deschisă de confruntarea dintre Kairat Almaty și Club Brugge.

Bodo/Glimt – Manchester City 3-1

Min. 64: Bară Bodo/Glimt! Hauge trimite la vinclu, dar mingea lovește bara.

Min. 62: Cartonaș roșu City! Rodri vede două cartonașe galbene în doar un minut și este eliminat.

Min. 60: GOL! Cherki reduce din diferență pentru „cetățeni”.

Min. 58: GOL! Nebunie! Bodo/Glimt face 3-0 prin Hauge.

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză! 

Economiştii explică de ce deficitul bugetar a fost cu 15 miliarde de lei mai mic decât se anticipaEconomiştii explică de ce deficitul bugetar a fost cu 15 miliarde de lei mai mic decât se anticipa
Min. 24: GOL! Bodo/Glimt face surpriza și își majorează avantajul prin același Hogh.

Min. 22: GOL! Norvegienii deschid scorul prin Hogh!

Min 1: Start de meci!

  • Bodo/Glimt: Haikin – Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan – Evjen, Berg, Fet – Blomberg, Hogh, Hauge
  • Manchester City: Donnarumma – Lewis, Khusanov, Alleyne, Nouri – Reijnders, Rodri, O`Reilly – Foden, Haaland, Cherki

Kairat Almaty – Club Brugge 1-4

Final de meci! 

Min. 90+2: GOL! Gazdele reduc din diferență prin Sadybekov.

Min. 85: GOL! Mechele face 4-0.

Min. 74: GOL! Belgienii duc scorul la 3-0, grație reușitei lui Vermont.

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză! 

Min. 38: GOL! Vanaken dublează avantajul oaspeților.

Min. 32: GOL! Club Brugge deschide scorul prin Stankovic.

Min. 1: Start de meci!

  • Kairat: Anarbekov – Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata – Glazer, Kasabulat – Mrynskiy, Jorginho, Gromyko – Santos.
  • Brugge: Jackers – Sabbe, Ordonez, Mechele – Forbs, Stankovic, Vetlesen, Seys – Vanaken, Vermant, Diakhon.

Inter – Arsenal, meciul serii în Liga Campionilor

Liga Campionilor revine cu dueluri de calibru, în prim-plan fiind disputa de la Milano, dintre Inter și Arsenal. Cristi Chivu va avea în față una dintre cele mai în formă echipe din lume, liderul din Premier League.

La ultimul duel direct dintre cele două, gruparea din Serie A a avut câștig de cauză, reușind să se impună cu scorul de 1-0, grație unui penalty transformat de Hakan Calhanoglu.

Programul zilei de marți în UEFA Champions League:

  • Kairat Almaty – Club Brugge 1-4
  • 19:45 Bodo/Glimt – Manchester City
  • 22:00 FC Copenhaga – Napoli
  • 22:00 Inter – Arsenal
  • 22:00 Olympiacos – Bayer Leverkusen
  • 22:00 Real Madrid – AS Monaco
  • 22:00 Sporting Lisabona – PSG
  • 22:00 Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund
  • 22:00 Villarreal – Ajax Amsterdam

 

Comentarii


1 Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: "Îi urăm mult succes" 2 Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: "98-99% e aranjat" 3 Gata, Nicolae Stanciu a semnat. Clubul cu care a bătut palma 4 Un club din Premier League forţează transferul definitiv al lui Radu Drăgușin 5 VIDEONu a rezistat! Selecţionerul Marocului l-a certat pe Diaz după ce şi-a bătut joc de penalty-ul din prelungiri! 6 Zeljko Kopic, în doliu! Tragedia a fost anunţată de antrenor: "Odihnește-te în pace"
