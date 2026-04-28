Kyros Vassaras, delegat de UEFA la semifinala Champions League. Ce rol va îndeplini şeful CCA

Preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), Kyros Vassaras, a fost delegat observator de arbitri din partea UEFA la meciul Atletico Madrid – Arsenal Londra din semifinalele Ligii Campionilor, informează, marţi, Federaţia Română de Fotbal pe site-ul său oficial.

Partida Atletico Madrid – Arsenal Londra este programată miercuri, 29 aprilie, de la ora 22:00, pe Estadio Metropolitano din Madrid.

“Preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor din România, Kyros Vassaras, a fost delegat de UEFA ca observator de arbitri la unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului, în semifinalele UEFA Champions League. Oficialul va îndeplini acest rol la partida dintre Club Atletico de Madrid şi Arsenal Londra”, se arată pe site-ul citat.

Meciul de la Madrid va fi condus de o brigadă de arbitri din Olanda, cu Danny Makkelie la centru, ajutat de asistenţii Hessel Steegstra şi Jan de Vries, în timp ce al patrulea oficial va fi Serdar Gozubuyuk.

Sistemul VAR va fi coordonat de Dennis Johan Higler, asistat de Pol van Boekel.