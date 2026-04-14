Lamine Yamal a deschis scorul rapid şi a doborât recordul lui Erling Haaland: “Cel mai bun din lume”

Lamine Yamal (18 ani) a profitat de o eroare a lui Lenglet şi a deschis scorul în minutul 4 al meciului Atletico Madrid – FC Barcelona. După o eroare a lui Lenglet, mingea a ajuns la Ferran Torres, care i-a pasat decisiv lui Yamal. Tânărul star spaniol l-a “executat” pe Musso, plasând balonul pe lângă portarul lui Atletico.

Cu această reuşită, Yamal a ajuns la 10 contribuţii la gol în acest sezon de UEFA Champions League. A depăşit recordul lui Erling Haaland, devenind cel mai tânăr jucător cu cel puţin 10 contribuţii la gol într-un sezon de Champions League. Yamal a reuşit această performanţă la 18 ani şi 275 de zile, în timp ce Haaland avea 19 ani şi 212 zile când a stabilit acest record. Pe reţelele sociale, fanii catalani, sperând la remontada, nu au contenit cu laudele la adresa lui Yamal.

“Nu poţi niciodată să te îndoieşti de cel mai bun jucător din lume. Lamine Yamal, numărul 10 de la Barcelona”, a comentat un fan al catalanilor, pe X.

“Lamine Yamal, ce jucător eşti!”, “Trebuia să fie Lamine Yamal” sau “Te iubesc, Lamine Yamal”, au fost alte reacţii ale fanilor Barcelonei, pe reţelele sociale.

Lamine Yamal a ajuns la 6 goluri şi 4 assist-uri în acest sezon de UEFA Champions League. Are 15 goluri şi 11 assist-uri şi în cele 27 de meciuri în care a evoluat pentru Barcelona în La Liga în acest sezon.