Lamine Yamal a deschis scorul rapid şi a doborât recordul lui Erling Haaland: “Cel mai bun din lume”

Bogdan Stănescu Publicat: 14 aprilie 2026, 22:27

Lamine Yamal a deschis scorul rapid şi a doborât recordul lui Erling Haaland: Cel mai bun din lume

Lamine Yamal, după golul marcat cu Atletico Madrid / Profimedia Images

Lamine Yamal (18 ani) a profitat de o eroare a lui Lenglet şi a deschis scorul în minutul 4 al meciului Atletico Madrid – FC Barcelona. După o eroare a lui Lenglet, mingea a ajuns la Ferran Torres, care i-a pasat decisiv lui Yamal. Tânărul star spaniol l-a “executat” pe Musso, plasând balonul pe lângă portarul lui Atletico.

Cu această reuşită, Yamal a ajuns la 10 contribuţii la gol în acest sezon de UEFA Champions League. A depăşit recordul lui Erling Haaland, devenind cel mai tânăr jucător cu cel puţin 10 contribuţii la gol într-un sezon de Champions League. Yamal a reuşit această performanţă la 18 ani şi 275 de zile, în timp ce Haaland avea 19 ani şi 212 zile când a stabilit acest record. Pe reţelele sociale, fanii catalani, sperând la remontada, nu au contenit cu laudele la adresa lui Yamal.

Lamine Yamal a deschis scorul în minutul 4 al meciului Atletico Madrid – Barcelona şi a doborât recordul lui Erling Haaland

“Nu poţi niciodată să te îndoieşti de cel mai bun jucător din lume. Lamine Yamal, numărul 10 de la Barcelona”, a comentat un fan al catalanilor, pe X.

“Lamine Yamal, ce jucător eşti!”, “Trebuia să fie Lamine Yamal” sau “Te iubesc, Lamine Yamal”, au fost alte reacţii ale fanilor Barcelonei, pe reţelele sociale.

Lamine Yamal a ajuns la 6 goluri şi 4 assist-uri în acest sezon de UEFA Champions League. Are 15 goluri şi 11 assist-uri şi în cele 27 de meciuri în care a evoluat pentru Barcelona în La Liga în acest sezon.

În tur, pe Camp Nou, Atletico Madrid s-a impus cu 2-0 în faţa Barcelonei.

Recomandări

Reușește "U" Cluj să câștige titlul în Liga 1?
Citește și:
Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator. "Surprizele" nocive descoperite
Observator
Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator. "Surprizele" nocive descoperite
Știrea momentului vine din Spania: Andrei Rațiu, propus la Real Madrid!
Fanatik.ro
Știrea momentului vine din Spania: Andrei Rațiu, propus la Real Madrid!
0:01 15 apr.

Atletico Madrid și PSG, calificate în semifinalele Champions League. Barcelona și Liverpool au fost eliminate
23:45

VIDEOAl Ittihad-Al Wahda 1-0! Gazdele s-au calificat în sferturi cu un gol din penalty, în minutul 120+10! Tractor-Shabab Al-Ahli 0-3
23:04

VideoMoment de senzaţie înaintea meciului lui Al Ittihad din optimile Ligii Campionilor Asiei! Ritual superb cu fanii
22:54

Accidentare teribilă în Liverpool – PSG. Hugo Ekitike a fost scos pe targă și ar putea rata World Cup 2026
22:35

Mihai Stoica, anunț despre viitorul lui Mirel Rădoi la FCSB: „Nu are legătură cu ce a vorbit Gigi Becali”
21:59

VIDEOImagini fabuloase de la Madrid, înainte de Atletico – Barcelona. Fanii, show total pe străzi
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj 2 Mirel Rădoi pleacă de la FCSB la finalul sezonului! Ce a declanșat conflictul cu Gigi Becali 3 A venit răspunsul de la UEFA, după plângerea depusă de Barcelona la adresa lui Istvan Kovacs 4 Reacția lui Gică Popescu după ce Marica s-a plâns că nu a fost consultat în numirea lui Stoican 5 Costel Gâlcă e pe picior de plecare de la Rapid! Dan Şucu va încerca să aducă un antrenor român uriaş! 6 Gigi Becali și-a făcut public testamentul. Cui îi lasă averea colosală!
Citește și
Cele mai citite
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”