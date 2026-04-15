Lovitură pentru Liverpool şi Franţa! Arne Slot, despre accidentarea lui Hugo Ekitike: “Arată rău”

Hugo Ekitike a părăsit pe targă meciul dintre Liverpool şi PSG, din returul sferturilor de finală UEFA Champions League. În prima repriză a duelului de pe Anfield, atacantul francez a alunecat şi a rămas întins pe gazon, până la intervenţia echipei medicale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

El a fost scos cu targa de pe teren, după ce a dus mâna de mai multe ori la glezna piciorului drept. Accidentarea lui Ekitike nu este o lovitură doar pentru Liverpool, ci şi pentru naţionala Franţei, în condiţiile în care mai sunt mai puţin de două luni până la debutul World Cup 2026.

World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Arne Slot, veşti proaste despre accidentarea lui Hugo Ekitike: “Arată rău”

Arne Slot, antrenorul lui Liverpool, este extrem de îngrijorat şi a declarat la finalul meciului de pe Anfield că accidentarea suferită de atacantul francez nu arată deloc bine.

“Accidentarea lui Hugo arată rău, dar e dificil de zis cât de rău e. Să vedem. Nu arată bine, asta e clar. Nu l-am văzut la pauză, iar după meci era deja acasă. Încă nu am vorbit”, a declarat Arne Slot, citat de bbc.com.

We hope you make it to the World Cup, Hugo Ekitiké ❤️🇫🇷 pic.twitter.com/ZeKanz30yr

— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 14, 2026