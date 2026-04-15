Lovitură pentru Liverpool şi Franţa! Arne Slot, despre accidentarea lui Hugo Ekitike: “Arată rău”

Alex Masgras Publicat: 15 aprilie 2026, 9:12

Hugo Ekitike, luat cu targa în Liverpool - PSG / Profimedia

Hugo Ekitike a părăsit pe targă meciul dintre Liverpool şi PSG, din returul sferturilor de finală UEFA Champions League. În prima repriză a duelului de pe Anfield, atacantul francez a alunecat şi a rămas întins pe gazon, până la intervenţia echipei medicale.

El a fost scos cu targa de pe teren, după ce a dus mâna de mai multe ori la glezna piciorului drept. Accidentarea lui Ekitike nu este o lovitură doar pentru Liverpool, ci şi pentru naţionala Franţei, în condiţiile în care mai sunt mai puţin de două luni până la debutul World Cup 2026.

Arne Slot, veşti proaste despre accidentarea lui Hugo Ekitike: “Arată rău”

Arne Slot, antrenorul lui Liverpool, este extrem de îngrijorat şi a declarat la finalul meciului de pe Anfield că accidentarea suferită de atacantul francez nu arată deloc bine.

“Accidentarea lui Hugo arată rău, dar e dificil de zis cât de rău e. Să vedem. Nu arată bine, asta e clar. Nu l-am văzut la pauză, iar după meci era deja acasă. Încă nu am vorbit”, a declarat Arne Slot, citat de bbc.com.

Nici Ibrahima Konate, coechipier cu Ekitike şi la naţionala Franţei, nu a fost optimist la interviurile de după partidă. Fundaşul a evitat să vorbească prea mult despre accindetarea colegului său, mai ales că mai este foarte puţin timp până la turneul final găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic:

“Cred că e rău. Nu ştiu, am auzit multe lucruri. Nu pot să spun prea multe pentru că vine şi World Cup şi este foarte, foarte dificil pentru el. Mă rog pentru el”, a spus şi Ibrahima Konate.

Hugo Ekitike a ajuns vara trecută la Liverpool, echipă care a plătit 95 de milioane de euro pentru transferul său de la Eintracht Frankfurt. În acest sezon, Ekitike a marcat 17 goluri în 45 de partide pentru Liverpool în toate competiţiile.

Peter Magyar a luat la ţintă doi politicieni din România. "O trădare, atât în Ungaria, cât şi în Transilvania"Peter Magyar a luat la ţintă doi politicieni din România. "O trădare, atât în Ungaria, cât şi în Transilvania"
Recomandări

Reușește "U" Cluj să câștige titlul în Liga 1?
Citește și:
Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator. "Surprizele" nocive descoperite
Observator
Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator. "Surprizele" nocive descoperite
Bugetul de curățenie al CFR Călători, cheltuit pe jumătate într-o singură lună. Contractele de peste 14 milioane de lei, împărțite rapid
Fanatik.ro
Bugetul de curățenie al CFR Călători, cheltuit pe jumătate într-o singură lună. Contractele de peste 14 milioane de lei, împărțite rapid
10:38

Olimpiu Moruţan, apărat de conducerea Rapidului după evoluţiile modeste: “Toată echipa a jucat slab”
10:30

Mihai Stoica i-a dat replica lui Alex Chipciu: “Se contrazice singur”
10:21

Anunţul selecţionerului Iranului despre participarea la World Cup 2026: “Cu cât situaţia e mai normală…”
10:15

Carlo Ancelotti l-a întrebat pe preşedintele Braziliei dacă Neymar trebuie convocat la World Cup 2026! Reacţia şefului de stat
10:09

Ce salariu uriaş ar putea încasa Cristi Chivu, după ce-şi va prelungi contractul cu Inter. Anunţul italienilor
10:01

“Rămâne fără timp!” Siyabonga Ngezana, avertizat de sud-africani: “Asta e problema”
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj 2 Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor 3 Mirel Rădoi pleacă de la FCSB la finalul sezonului! Ce a declanșat conflictul cu Gigi Becali 4 A venit răspunsul de la UEFA, după plângerea depusă de Barcelona la adresa lui Istvan Kovacs 5 Reacția lui Gică Popescu după ce Marica s-a plâns că nu a fost consultat în numirea lui Stoican 6 Costel Gâlcă e pe picior de plecare de la Rapid! Dan Şucu va încerca să aducă un antrenor român uriaş!
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”