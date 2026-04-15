Lovitură pentru Liverpool şi Franţa! Arne Slot, despre accidentarea lui Hugo Ekitike: “Arată rău”

Hugo Ekitike a părăsit pe targă meciul dintre Liverpool şi PSG, din returul sferturilor de finală UEFA Champions League. În prima repriză a duelului de pe Anfield, atacantul francez a alunecat şi a rămas întins pe gazon, până la intervenţia echipei medicale.
El a fost scos cu targa de pe teren, după ce a dus mâna de mai multe ori la glezna piciorului drept. Accidentarea lui Ekitike nu este o lovitură doar pentru Liverpool, ci şi pentru naţionala Franţei, în condiţiile în care mai sunt mai puţin de două luni până la debutul World Cup 2026.
Arne Slot, veşti proaste despre accidentarea lui Hugo Ekitike: “Arată rău”
Arne Slot, antrenorul lui Liverpool, este extrem de îngrijorat şi a declarat la finalul meciului de pe Anfield că accidentarea suferită de atacantul francez nu arată deloc bine.
“Accidentarea lui Hugo arată rău, dar e dificil de zis cât de rău e. Să vedem. Nu arată bine, asta e clar. Nu l-am văzut la pauză, iar după meci era deja acasă. Încă nu am vorbit”, a declarat Arne Slot, citat de bbc.com.
We hope you make it to the World Cup, Hugo Ekitiké ❤️🇫🇷 pic.twitter.com/ZeKanz30yr
— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 14, 2026
Nici Ibrahima Konate, coechipier cu Ekitike şi la naţionala Franţei, nu a fost optimist la interviurile de după partidă. Fundaşul a evitat să vorbească prea mult despre accindetarea colegului său, mai ales că mai este foarte puţin timp până la turneul final găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic:
“Cred că e rău. Nu ştiu, am auzit multe lucruri. Nu pot să spun prea multe pentru că vine şi World Cup şi este foarte, foarte dificil pentru el. Mă rog pentru el”, a spus şi Ibrahima Konate.
Hugo Ekitike a ajuns vara trecută la Liverpool, echipă care a plătit 95 de milioane de euro pentru transferul său de la Eintracht Frankfurt. În acest sezon, Ekitike a marcat 17 goluri în 45 de partide pentru Liverpool în toate competiţiile.
