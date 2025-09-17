Mohamed Salah, gol și assist în 2 minute! Starul a făcut spectacol în Liverpool - Atletico Madrid! - Antena Sport

Mohamed Salah a uimit pe toată lumea în Liverpool – Atletico Madrid. Starul lui Arne Slot a făcut spectacol în cadrul duelului din UEFA Champions League.
Salah s-a remarcat, pentru prima dată în cadrul duelului, în minutul 4. Atunci, egipteanul a șutat puternic, din lovitură liberă, iar Robertson a deviat mingea în plasă.
Mohamed Salah a făcut spectacol: gol și assist în 2 minute
După doar două minute de la assist, Mohamed Salah și-a trecut numele pe tabela de marcaj. Vedeta lui Liverpool a primit mingea în careu și, cu 3 adversari pe urmele sale, a trimis mingea în plasă!
Cum au arătat echipele de start:
Liverpool: Alisson – Frimpong, Konate, van Dijk, Robertson – Gravenberch, Wirtz, Szoboszlai – Salah, Isak, Gakpo
Atletico Madrid: Oblak – Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan – Simeone, Barrios, Gallagher, Gonzalez – Raspadori, Griezmann
