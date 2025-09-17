Ajax - Inter şi Bayern - Chelsea LIVE SCORE (22:00), în Champions League. Liverpool primeşte vizita lui Atletico - Antena Sport

Închide meniul
Ajax – Inter şi Bayern – Chelsea LIVE SCORE (22:00), în Champions League. Liverpool primeşte vizita lui Atletico

Publicat: 17 septembrie 2025, 13:39

Lautaro Martinez şi Cristi Chivu / Profimedia

Grupa principală UEFA Champions League continuă cu alte meciuri tari. Cristi Chivu revine la Amsterdam pentru confruntarea contra fostei sale echipe, Ajax. Inter se află la primul meci după înfrângerea dramatică cu Juventus.

Tot miercuri vom avea parte şi de reeditarea finalei UEFA Champions League din 2012, dintre Bayern Munchen şi Chelsea, tot pe Allianz Arena. Un alt meci tare va avea loc pe Anfield, acolo unde Liverpool va primi vizita lui Atletico Madrid, în timp ce PSG, deţinătoarea trofeului, va juca pe teren propriu cu Atalanta.

Ajax – Inter şi Bayern – Chelsea LIVE SCORE (22:00)

Cristi Chivu şi Inter vor să înceapă cu dreptul noul sezon din UEFA Champions League. Finalista din 2025 joacă la Amsterdam, pe terenul fostei echipe a antrenorului român. Acesta va fi un meci special pentru Chivu, acesta vorbind la superlativ de Ajax, pentru tot ce a făcut clubul pentru el:

“Ajax mi-a rămas totdeauna în inimă şi în minte pentru că ce am ajuns eu acum la aproape 45 de ani, a fost fundamentul a ce sunt eu acum ca persoană. Vreau să îi mulţumesc acestei ţări pentru că m-a făcut o persoană mai bună şi un sportiv mai bun”, a declarat Chivu, la conferinţa de presă.

Primele meciuri ale zilei vor începe la ora 19:45. Istvan Kovacs se va afla la centru în Grecia, la partida dintre Olympiacos şi Pafos, formaţia din Cipru la care evoluează românul Vlad Dragomir.

Programul de miercuri din UEFA Champions League

ora 19:45

  • Olympiacos – Pafos
  • Slavia Praga – Bodo/Glimt

ora 22:00

  • Ajax – Inter
  • Bayern – Chelsea
  • Liverpool – Atletico Madrid
  • PSG – Atalanta
