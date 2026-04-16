„Nebunul” Di Canio și-a pierdut mințile LIVE la TV. S-a dat cu capul de masă până s-a umplut de sânge

Paolo Di Canio s-a ales cu capul spart în platoul celor de la Sky / captura X

Legenda fotbalului italian, Paolo Di Canio, a arătat în direct la TV cum .. nu trebuie făcută o analiză a unui meci. Fostul mare atacant s-a supărat pe colega de platou și s-a izbit cu capul de trei ori de masă.

Di Canio și-a dat seama imediat că și-a crăpat pielea și i-a cerut un șervețele lui Fabio Capello, aflat și el în platoul celor de la Sky. Incidentul a avut loc la finalul serii trecute, după meciurile de UEFA Champions League.

Nothing to see here, only Paolo Di Canio cracking his head in blood on the desk during post match Champions just over a football debate, as a demonstration of frustration.

Fabio Capello stood up to hand him a tissue to halt bleeding pic.twitter.com/H9ER1UowGE

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 15, 2026