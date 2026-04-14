„Nu avem nevoie de miracole”. Alvaro Arbeloa, încredere deplină înaintea returului Bayern – Real Madrid

Viviana Moraru Publicat: 14 aprilie 2026, 21:41

Alvaro Arbeloa, la o conferință de presă la Real Madrid/ Profimedia

Alvaro Arbeloa a oferit declarații înaintea returului dintre Bayern și Real Madrid, din sferturile Champions League. Antrenorul „galacticilor” a transmis că echipa sa nu are nevoie de un miracol pentru a întoarce victoria bavarezilor din tur, scor 2-1.

Bayern și Real Madrid vor disputa returul sferturilor din Champions League miercuri, la Munchen, de la ora 22:00. În semifinale, câștigătoarea se va duela cu învingătoarea „dublei” PSG – Liverpool.

Alvaro Arbeloa se așteaptă la un meci dificil pe Allianz Arena din Munchen. Antrenorul lui Real Madrid s-a declarat convins, însă, de faptul că elevii săi o pot elimina pe Bayern din sferturile Champions League, în ciuda eșecului din meciul tur.

„Abia așteptăm meciul. Suntem convinși că putem să ne calificăm, suntem pregătiți pentru un meci mare. Dacă e o echipă care să creadă în reveniri, asta e Real Madrid. Mâine vom avea la dispoziție mai mulți jucători care nu au fost în tur.

Nu știu dacă e finala din sferturi, sunt două cluburi cu multă istorie, trebuie să ne concentrăm asupra noastră.

Nu cred că trebuie să facem vreun miracol. Nu ar fi fost o nebunie dacă am fi câștigat în tur. Portarul lor a fost MVP și suntem capabili să ne calificăm. Nimeni nu va crede că dacă Madrid va câștiga mâine, va fi un miracol”, a declarat Alvaro Arbeloa, conform marca.com.

