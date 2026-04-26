PSG are emoţii mari înaintea duelului cu Bayern din UCL. Hakimi a ieșit accidentat la ultimul meci

Sebastian Ujica Publicat: 26 aprilie 2026, 17:09

Luis Enrique, pe banca PSG-ului/ Profimedia

Paris Saint-Germain continuă să spere la câștigarea titlului și a UEFA Champions League în acest sezon. Primul obiectiv e aproape bifat după egalul spectaculos al lui Lens cu Brest care a dus-o pe PSG la 6 puncte în fruntea clasamentului.

PSG n-a avut emoții cu Angers pe care a învins-o cu 3-0 în deplasare, deși Luis Enrique a lăsat mai mulți jucători importanți pe bancă.

Emoții pentru Bayern

Fără Dembele, Doue sau Kvaratskhelia în primul 11, pentru PSG au marcat Kang-In Lee (7), Mayulu (39) și Lucas Beraldo (52). PSG a încheiat meciul cu un om în minus după ce Goncalo Ramos a primit al doilea cartonaș galben cu 15 minute înainte de final.

„E un sentiment bun. Un astfel de rezultat este cel mai bun mod de pregătire a unei semifinale de UEFA Champions League. Este important pentru încrederea fiecărui jucător, a echipei și a fanilor. Suntem pregătiți” a spus Luis Enrique după partidă.

Însă nu au fost doar vești bune pentru PSG. Achraf Hakimi și Lucas Hernandez au fost schimbați la pauză din cauza problemelor medicale. Fundașul marocan a avut probleme după un sprint, însă a rezistat până la pauză. Rămâne de văzut dacă aceștia vor putea evolua în meciul de marți seară, cu Bayern, manșa tur din semifinalele UEFA Champions League va avea loc la Paris.

