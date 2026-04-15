Raphinha a răbufnit la adresa fanilor lui Atletico, după eliminarea Barcelonei! Gesturile făcute de brazilian: “OUT!”

Alex Masgras Publicat: 15 aprilie 2026, 8:21

Raphinha, după Atletico Madrid - Barcelona / Profimedia

Raphinha a fost marele absent al dublei dintre Barcelona şi Atletico Madrid, din sferturile de finală UEFA Champions League, acolo unde echipa lui Diego Simeone s-a calificat în semifinale, în ciuda înfrângerii suferite în returul de pe teren propriu. Scorul general a fost 3-2 în favoarea lui Atleti.

La finalul partidei, Raphinha a fost extrem de nervos şi a venit în faţa jurnaliştilor declarând că celor de la Barcelona le-a fost furată calificarea. Înainte de a ajunge la zona mixtă, brazilianul s-a contrat cu fanii lui Atletico Madrid, chiar pe teren.

Raphinha a fost surprins în timp ce râdea ironic şi gesticula către tribune, iar jurnaliştii de la Mundo Deportivo scriu că brazilianul a avut un mesaj categoric către fanii lui Atletico. În semifinale, indiferent de adversară, echipa lui Simeone va fi eliminată, Raphinha strigând de mai multe ori “OUT” către fani.

Dacă Barcelona se concentrează acum exclusiv pe câştigarea campionatului, Atletico Madrid va urmări cu atenţie meciul de miercuri seară de pe Emirates, acolo unde Arsenal primeşte vizita lui Sporting. În turul de la Lisabona, echipa lui Mikel Arteta s-a impus cu 1-0, graţie unui gol marcat pe final.

Barcelona a condus cu 2-0 pe „Metropolitano”, în minutul 24, după golurile marcate de Lamine Yamal și Ferran Torres. Până la pauză, Ademola Lookman a redus din diferență pentru Atletico Madrid. În repriza secundă, catalanii au avut un gol anulat și au rămas în inferioritate numerică în minutul 80, după eliminarea lui Eric Garcia. Madrilenii s-au calificat astfel în semifinalele competiției, după 3-2, la general.

În cealaltă semifinală, PSG s-a impus cu 2-0 pe Anfield, în faţa lui Liverpool, câştigând returul cu acelaşi scor cu care s-a impus şi în duelul de pe Parc des Princes. Acum, echipa lui Luis Enrique îşi aşteaptă adversara din semifinală: Bayern Munchen sau Real Madrid.

