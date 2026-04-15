S-a scris istorie după ce Arda Guler a deschis scorul în 35 de secunde în Bayern – Real Madrid

Primele minute ale confruntării dintre Bayern Munchen și Real Madrid au fost cu adevărat spectaculoase, scorul fiind deja 1-1 după doar șase minute de joc.
Arda Guler a profitat de o eroare uriașă a experimentatului Manuel Neuer și a deblocat tabela pe Allianz Arena după doar 35 de secunde, stabilind și un record istoric.
Arda Guler, cel mai rapid gol pentru Real Madrid în UEFA Champions League
Arda Guler a avut nevoie de doar 35 de secunde pentru a deschide scorul în partida dintre Bayern Munchen și Real Madrid. Fotbalistul turc a profitat de o eroare mare a lui Manuel Neuer și a punctat, după ce a fost servit chiar de portarul german.
A fost cel mai rapid gol marcat vreodată de Real Madrid în UEFA Champions League și al doilea cel mai rapid din istoria „los blancos” în cupele europene.
De asemenea, reușita lui Arda Guler este cea mai rapidă încasată de Bayern Munchen în istoria participărilor în UEFA Champions League. În același timp, Bayern reține recordul pentru cel mai rapid gol marcat în poarta Realului (Roy Maakay, 2007, 10 secunde).
35 – At 35 seconds, Arda Güller 🇹🇷 has scored @realmadriden's fastest goal in their entire history in the UEFA @ChampionsLeague. Spark. pic.twitter.com/BvXCln9Gay
— OptaJose (@OptaJose) April 15, 2026
El Bayern es el autor del gol más tempranero que ha concedido el Real Madrid en la Champions League (Makaay a los 10 segundos en 2007).
El Real Madrid es el autor del gol más tempranero que ha concedido el Bayern en la Champions League (Güler a los 34 segundos en 2026). pic.twitter.com/brPrDjdUmH
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 15, 2026
