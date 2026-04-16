S-au făcut calculele! Ce șanse au cele patru semifinaliste din Champions League să ajungă în marea finală

Tabloul semifinalelor din Champions League a fost stabilit după seara de miercuri, atunci când Arsenal și Bayern Munchen s-au calificat în detrimentul lui Sporting și Real Madrid. Imediat după cele două partide, specialiștii de la Football Meets Data au venit cu probabilitățile de calificare în ultimul act pentru toate cele patru formații aflate în “careul de ași”.

Bayern Munchen, Paris Saint-Germain, Arsenal și Atletico Madrid: așa arată lista semifinalistelor din acest sezon de Liga Campionilor, după serile de marți și de miercuri în care s-au disputat meciurile retur din sferturile competiției.

Arsenal, cea mai mare șansă să ajungă în finală. Bayern e pe 2

La scurt timp după ce tabloul semifinalelor s-a concretizat, statisticienii de la Football Meets Data au făcut calculele necesare pentru a afla ce șanse au fiecare dintre cele patru formații rămase în competiții să ajungă în ultimul act, care se va disputa la Budapesta.

Dintre toate, Arsenal e echipa care e cotată cu cea mai mare probabilitate să joace finala, având un procentaj de 78,8%. De cealaltă parte, adversara sa din “careul de ași”, Atletico Madrid, are doar 21,2%.

Pe jumătatea opusă de tablou, situația e mult mai echilibrată. Bayern e văzută cu prima șansă în “dubla” cu PSG, în contextul în care a primit 58,4% șanse de accedere în ultimul act. PSG nu e însă deloc departe, cu 41,6%.