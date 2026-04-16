Home | Fotbal | Liga Campionilor | S-au făcut calculele! Ce șanse au cele patru semifinaliste din Champions League să ajungă în marea finală

S-au făcut calculele! Ce șanse au cele patru semifinaliste din Champions League să ajungă în marea finală

Andrei Nicolae Publicat: 16 aprilie 2026, 0:27

Comentarii
S-au făcut calculele! Ce șanse au cele patru semifinaliste din Champions League să ajungă în marea finală

Trofeul Ligii Campionilor / Profimedia

Tabloul semifinalelor din Champions League a fost stabilit după seara de miercuri, atunci când Arsenal și Bayern Munchen s-au calificat în detrimentul lui Sporting și Real Madrid. Imediat după cele două partide, specialiștii de la Football Meets Data au venit cu probabilitățile de calificare în ultimul act pentru toate cele patru formații aflate în “careul de ași”.

Bayern Munchen, Paris Saint-Germain, Arsenal și Atletico Madrid: așa arată lista semifinalistelor din acest sezon de Liga Campionilor, după serile de marți și de miercuri în care s-au disputat meciurile retur din sferturile competiției.

Arsenal, cea mai mare șansă să ajungă în finală. Bayern e pe 2

La scurt timp după ce tabloul semifinalelor s-a concretizat, statisticienii de la Football Meets Data au făcut calculele necesare pentru a afla ce șanse au fiecare dintre cele patru formații rămase în competiții să ajungă în ultimul act, care se va disputa la Budapesta.

Dintre toate, Arsenal e echipa care e cotată cu cea mai mare probabilitate să joace finala, având un procentaj de 78,8%. De cealaltă parte, adversara sa din “careul de ași”, Atletico Madrid, are doar 21,2%.

Pe jumătatea opusă de tablou, situația e mult mai echilibrată. Bayern e văzută cu prima șansă în “dubla” cu PSG, în contextul în care a primit 58,4% șanse de accedere în ultimul act. PSG nu e însă deloc departe, cu 41,6%.

Astfel, conform statisticienilor, Arsenal – Bayern Munchen ar urma să fie marea finală din Liga Campionilor, care se va disputa pe 30 mai pe Puskak Arena.

Când au ajuns ultima dată cele patru semifinaliste din UCL în marea finală?

Polițiștii, trimiși acasă la 7 milioane de români. Vor să verifice dacă au asigurarea obligatorie a locuințeiPolițiștii, trimiși acasă la 7 milioane de români. Vor să verifice dacă au asigurarea obligatorie a locuinței
  • Arsenal – 2006
  • Atletico Madrid – 2016
  • Bayern Munchen – 2020
  • Paris Saint-Germain – 2025
Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Vezi rezultatele

Citește și:
Alimentul de Paşte din care poţi face un aperitiv nou. Cum putem transforma mâncarea rămasă după sărbători
Observator
Alimentul de Paşte din care poţi face un aperitiv nou. Cum putem transforma mâncarea rămasă după sărbători
Imagini de senzație cu fiica lui Jose Mourinho. Unde a apărut Matilde în ultimele zile: ”Febra lui atinge cote fără precedent!”
Fanatik.ro
Imagini de senzație cu fiica lui Jose Mourinho. Unde a apărut Matilde în ultimele zile: ”Febra lui atinge cote fără precedent!”
0:42 16 apr.

Alvaro Arbeloa a făcut praf arbitrajul după Bayern – Real Madrid 4-3: „A distrus meciul”
0:25 16 apr.

Verdictul specialistului după cea mai controversată fază din meciul “nebun” Bayern Munchen – Real Madrid 4-3!
0:05 16 apr.

Eliminare stupidă în Bayern – Real. Eduardo Camavinga și-a “îngropat” echipa cu două galbene în opt minute
23:57

Ştim tabloul complet al semifinalelor Ligii Campionilor! Când se vor disputa meciurile “de foc”
23:56

Arsenal și Bayern Munchen completează tabloul semifinalelor din Champions League! Dramatism la Munchen
23:25

Kylian Mbappe e letal! Francezul a intrat în istoria Champions League cu golul marcat în Bayern – Real Madrid
Vezi toate știrile
1 Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor 2 Ce lovitură dă Gică Hagi după preluarea naţionalei României! Anunţul făcut de Ioan Ovidiu Sabău 3 Anunţul lui Hansi Flick după eliminarea Barcelonei din Liga Campionilor 4 Primul nume „sacrificat” din echipa Barcelonei după eliminarea din Champions League! Deco i-a comunicat decizia 5 Cornel Dinu, atac fără milă după ratarea prezenţei la Campionatul Mondial: “Limitat ca jucător şi ca antrenor” 6 Prima decizie luată de Costel Gâlcă, după tensiunile izbucnite în vestiarul Rapidului
Citește și
Cele mai citite
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”