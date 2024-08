Scandal la finalul meciului Maccabi Tel Aviv - FCSB! Ce s-a întâmplat după ultimul fluier - Antena Sport

La finalul partidei, Darius Olaru a dezvăluit că va vedea zilele acestea dacă va putea juca în meciurile următoare, după lovitura primită la cap. De asemenea, el este extrem de încrezător în şansele roş-albaştrilor în dubla cu Sparta Praga:

„Ne bucurăm că am reuşit să ne calificăm şi că ne aşteaptă adversari dificili în continuare. Abia aşteptăm.

Da, m-am accidentat. Am ţinut să continui pentru că am vrut să îmi ajut echipa, atât am putut în această seară. Vom vedea pe viitor dacă mi-am spart capul destul de rău. Voi vedea dacă voi putea juca meciurile următoare. Nu am putut asculta ce indicaţii a dat (n.r. Charalambous la pauză) pentru că eram în cabinetul doctorului. Mă pansa.

Nu ştiu dacă le e frică de noi. Ştiu că au o echipă foarte bună şi ei şi acum îi vom analiza şi noi. Vedem ce puncte slabe au şi încercăm să îi lovim. Orice echipă poate fi bătută. Dacă noi suntem bine, putem să ne calificăm mai departe”, a declarat Darius Olaru, în exclusivitate pentru Antena Sport.