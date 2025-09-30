Jose Mourinho, moment genial înainte de revenirea pe Stamford Bridge. Ce a făcut la conferința de presă - Antena Sport

Jose Mourinho urmează să se întoarcă pe Stamford Bridge pentru duelul dintre Benfica, echipa sa actuală, și Chelsea, unul dintre cluburile la care a scris istorie ca antrenor. Înainte de meciul care va avea loc astăzi de la ora 22:00, “The Special One” a oferit un moment emoționant la conferința de presă premergătoare.
După ce sesiunea de întrebări a jurnaliștilor s-a încheiat, Mourinho nu a plecat direct, ci a rămas în sală pentru a se saluta cu mai mulți jurnaliști pe care îi cunoștea din perioada în care antrena la Londra. Lusitanul nu a ratat ocazia să ia în brațe și o femeie din staff-ul londonezilor care se află la club de foarte mult timp, Thresa Conneely.
Ce a spus Jose Mourinho înainte de revenirea pe Stamford Bridge
Pe lângă momentul fabulos oferit la finalul conferinței de presă, Mourinho a răspuns și la mai multe întrebări care vizau în mod evident întoarcerea sa pe Stamford Bridge. “The Special One” a oferit garanția că va trata meciul cu maximă seriozitate, deși știe că în sufletul său o va avea mereu pe Chelsea:
“Sunt acasă, dar am jucat aici când eram la Tottenham, Manchester United sau la Inter în Liga Campionilor, iar timp de 90 de minute, nu m-am gândit nicio secundă unde eram, împotriva cui jucam, deloc.
După cum spun ei, nu mai sunt «albastru», sunt «roșu» și vreau să câștig. Senzația de a ajunge aici n-a fost așa profundă, pentru că eu locuiesc de fapt aici. E un stadion pe care nu voi simți vreun fel de antagonism, ceea ce nu m-ar durea, dar nu cred.
Cu siguranță, mereu voi fi «albastru». Sunt parte din istoria lor, Chelsea e parte din istoria mea. Când spun că nu mai sunt <<albastru>>, mă refer la munca pe care o am de făcut mâine (n.r. conferința fost susținută ieri“, a spus Mourinho, potrivit abola.pt.
Jose a antrenat-o pe Chelsea în două perioade, între 2004 și 2007, respectiv între 2013 și 2015. Alături de londonezi, portughezul a câștigat trei titluri de campion, o Cupă a Angliei, trei Cupe ale Ligii și o Supercupă a Angliei.
- Moment viral la conferința de presă a lui Inter! Cristi Chivu, în lacrimi înaintea meciului de Champions League
- Jose Mourinho, nostalgic înainte de duelul cu fosta lui echipă, Chelsea: “Face parte din istoria vieţii mele”
- Cristi Chivu avertizează înaintea meciului cu Slavia Praga, din Liga Campionilor: „Niciun meci nu este ușor”
- Real Madrid, primire inedită în Kazahstan pentru meciul de Champions League. Record în istoria clubului madrilean
- Istvan Kovacs, delegat la un nou meci în Champions League. Centralul român va arbtra Villarreal – Juventus