Jose Mourinho, moment genial înainte de revenirea pe Stamford Bridge. Ce a făcut la conferința de presă - Antena Sport

Jose Mourinho urmează să se întoarcă pe Stamford Bridge pentru duelul dintre Benfica, echipa sa actuală, și Chelsea, unul dintre cluburile la care a scris istorie ca antrenor. Înainte de meciul care va avea loc astăzi de la ora 22:00, “The Special One” a oferit un moment emoționant la conferința de presă premergătoare.

După ce sesiunea de întrebări a jurnaliștilor s-a încheiat, Mourinho nu a plecat direct, ci a rămas în sală pentru a se saluta cu mai mulți jurnaliști pe care îi cunoștea din perioada în care antrena la Londra. Lusitanul nu a ratat ocazia să ia în brațe și o femeie din staff-ul londonezilor care se află la club de foarte mult timp, Thresa Conneely.

Ce a spus Jose Mourinho înainte de revenirea pe Stamford Bridge

Pe lângă momentul fabulos oferit la finalul conferinței de presă, Mourinho a răspuns și la mai multe întrebări care vizau în mod evident întoarcerea sa pe Stamford Bridge. “The Special One” a oferit garanția că va trata meciul cu maximă seriozitate, deși știe că în sufletul său o va avea mereu pe Chelsea:

“Sunt acasă, dar am jucat aici când eram la Tottenham, Manchester United sau la Inter în Liga Campionilor, iar timp de 90 de minute, nu m-am gândit nicio secundă unde eram, împotriva cui jucam, deloc.