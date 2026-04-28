Statisticienii au dat verdictul! Cine este marea favorită la câștigarea UEFA Champions League

Daniel Işvanca Publicat: 28 aprilie 2026, 17:33

Statisticienii au dat verdictul! Cine este marea favorită la câștigarea UEFA Champions League

Trofeul UEFA Champions League / hepta.ro

Paris Saint Germain, Bayern Munchen, Arsenal și Atletico Madrid sunt cele patru echipe calificate în semifinalele UEFA Champions League. Primele două se vor înfrunta marți seară, urmând ca miercuri „tunarii” să dea piept cu „mașinăria” lui Diego Simeone.

Statisticienii de la Opta Analyst au făcut calculele și au precizat care este principala favorită la câștigarea celei mai tari competiții inter-cluburi din lume.

Bayern Munchen, marea favorită la câștigarea Champions League

Deși Paris Saint Germain este câștigătoarea din sezonul trecut, francezii sunt cotați abia cu șansa a treia la cucerirea UEFA Champions League. Gruparea antrenată de Luis Enrique dă în semifinale peste Bayern Munchen.

Formația care s-a încoronat recent campioană a Germaniei este văzută drept principala favorită la câștigarea trofeului, potrivit statisticienilor de la Opta Analyst.

Nemții au 37% șanse să cucerească marele trofeu, în timp ce următoarea în acest clasament este Arsenal, cu 36%. Deținătoarea trofeului completează podiumul, având șanse de 19%, iar Atletico Madrid este a patra, cu un procent de 9%.

Pericole reale în jucăriile copiilor. Mamă: "Biluţele le-a băgat în năsuc"
Simona Halep, imagine de milioane cu un buchet superb de flori. Sportiva a uimit pe toată lumea
