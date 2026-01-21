Turcii au comentat arbitrajul lui Istvan Kovacs din Galatasaray - Atletico Madrid: „O prestație extraordinară” - Antena Sport

Închide meniul
Turcii au comentat arbitrajul lui Istvan Kovacs din Galatasaray – Atletico Madrid: „O prestație extraordinară”

Daniel Işvanca Publicat: 21 ianuarie 2026, 22:09

Istvan Kovacs, în Galatasaray - Atletico Madrid / Profimedia

Istvan Kovacs s-a aflat la centrul partidei de UEFA Champions League dintre Galatasaray și Atletico Madrid, încheiată cu scorul de 1-1. Centralul din Carei a acordat nu mai puțin de șapte cartonașe galbene.

Turcii au reacționat imediat după fluierul final și au „aplaudat” prestația arbitrului român, care a gestionat excelent disputa de la Istanbul, fără a exista momente controversate.

Istvan Kovacs, arbitraj impecabil în Galatasaray – Atletico Madrid

Galatasaray și Atletico Madrid s-au întâlnit la Istanbul în etapa a șaptea a grupei principale de UEFA Champions League, iar arbitru de centru a fost Istvan Kovacs, care a gestionat impecabil partida.

Centralul a acordat șapte cartonașe galbene, dar a „ținut în frâu” cele două echipe. Nu au existat momente controversate prin care să fie puse la îndoială deciziile acestuia.

„Istvan Kovacs chiar a livrat o prestație extraordinară până acum. Sunt multe lucruri pe care arbitrii din Turcia le-ar putea privi ca să învețe ceva din ele”, a scris pe platforma X Serdar Akcer, fost tușier în primul eșalon turc, precum și fost instructor pentru arbitri FIFA.

