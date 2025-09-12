UEFA, veste uriașă pentru Barcelona înaintea primului meci din Champions League! - Antena Sport

Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick, va fi pe banca tehnică în meciul din Liga Campionilor la fotbal împotriva echipei Newcastle United, marţi, după ce a obţinut cu succes ridicarea suspendării care-l punea în imposibilitatea de a fi alături de jucători în timpul primului meci din acest sezon european, conform agenţiei Reuters.

Antrenorul german Flick şi antrenorul său secund Marcus Sorg au primit o suspendare de un meci din partea UEFA pentru comportamentul lor din timpul meciului din semifinala cu Inter Milano, când formaţia spaniolă a fost învinsă dramatic în prelungiri, cu scorul de 4-3.

UEFA a confirmat, vineri, că apelul formulat de FC Barcelona a fost parţial păstrat, chiar dacă le va permite celor doi antrenori să stea pe bancă la meciul împotriva echipei Newcastle, dar vor rămâne sub probaţiune pentru următoarele 12 luni.

”Sancţiunea este suspendată pentru o perioadă probatorie de 12 luni, începând cu data prezentei decizii’‘, a transmis UEFA într-un comunicat.

Antrenorul Hansi Flick a fost furios la numeroase decizii ale arbitrului în timpul semifinalei din luna mai, cu Inter Milano, care a blocat echipei spaniole prima sa participare într-o finală de Liga Campionilor în decurs de un deceniu, protestele sale vehemente de pe margine trimiţându-l în faţa Comisiei de disciplină a forului de la Nyon.