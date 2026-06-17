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Universitatea Craiova şi-a aflat posibilii adversari din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Tragerea la sorţi va avea loc miercuri, de la ora 13.00.

În primul tur preliminar, echipa lui Rotaru se va duela cu ML Vitebsk (Belarus), meciurile având loc pe 7 și 8 iulie, prima manșă, respectiv 14 și 15 iulie, returul.

Lista posibililor adversari ai Universităţii Craiova din turul 2 preliminar

“În cazul în care Știința va obține calificarea mai departe, în turul al doilea preliminar al UEFA Champions League ar putea întâlni una dintre următoarele echipe:

GNK Dinamo Zagreb (Croația)