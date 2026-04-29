Home | Fotbal | Liga Campionilor | Vincent Kompany, mesaj categoric după nebunia din PSG – Bayern 5-4: “Chiar dacă va trebui să murim pe teren”

Vincent Kompany, mesaj categoric după nebunia din PSG – Bayern 5-4: “Chiar dacă va trebui să murim pe teren”

Alex Masgras Publicat: 29 aprilie 2026, 8:28

Comentarii
Vincent Kompany, mesaj categoric după nebunia din PSG – Bayern 5-4: Chiar dacă va trebui să murim pe teren

Vincent Kompany, în timpul unei conferinţe de presă / Getty Images

Vincent Kompany este încrezător în şansele lui Bayern Munchen de a se califica în finala UEFA Champions League, după nebunia din turul de la Paris, cu PSG. Deţinătoarea trofeului s-a impus cu 5-4 şi se aşteaptă un duel de foc şi săptămâna viitoare, pe Allianz Arena.

PSG a condus în repriza a doua cu 5-2, dar Upamecano şi Luis Diaz au marcat de două ori în trei minute, astfel încât diferenţa este de un singur gol în acest moment.

Vincent Kompany, mesaj categoric după nebunia din PSG – Bayern 5-4: “Vom da absolut totul, chiar tot ce avem”

Antrenorul belgian al bavarezilor este conştient că, în circumstanţe normale, o echipă care a primit cinci goluri într-o semifinală este eliminată, dar diferenţa de un gol îi face pe cei de la Bayern Munchen să creadă în continuare în şansele lor.

Kompany se aşteaptă la o atmosferă de zile mari pe Allianz Arena şi a transmis că echipa sa va da totul pentru a obţine calificarea în finala UEFA Champions League:

“În mod normal, când primești cinci goluri într-o semifinală, ești eliminat. Dar noi am marcat patru goluri și am fi putut înscrie și mai mult.

La 2-5 ar fi fost dificil, dar acum este practic 0-1. Atmosfera de săptămâna viitoare de pe Allianz Arena va fi incredibilă. Știm că trebuie să câștigăm.

Vom da absolut totul, chiar tot ce avem, chiar dacă va trebui să murim pe teren. Noi credem”, a declarat Vincent Komany, potrivit fcbinside.com.

De asemenea, antrenorul a transmis la finalul partidei de la Paris că trebuie să ne aşteptăm la un meci mare şi săptămâna viitoare la Munchen:

“PSG nu va accepta să facă lucrurile diferit şi nici noi nu o vom face. Aşa sunt aceste echipe. Sper că noi vom fi cei care vom câştiga”, a mai spus Kompany, citat de Fabrizio Romano.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Scenariu negru adus de criza politică: TVA creşte iar, euro de 5.2 lei şi fără bani de pensii şi salarii
Observator
Scenariu negru adus de criza politică: TVA creşte iar, euro de 5.2 lei şi fără bani de pensii şi salarii
Când joacă FCSB barajele de Conference League! Datele oficiale de disputare ale celor două meciuri
Fanatik.ro
Când joacă FCSB barajele de Conference League! Datele oficiale de disputare ale celor două meciuri
9:00

Momentul care i-a scos din sărite pe cei de la Bayern la Paris: „Ei se credeau deja la Budapesta!”
8:53

Şi Erling Haaland a fost dat pe spate de PSG – Bayern 5-4. Postarea norvegianului s-a viralizat imediat
8:42

E gata! Olăroiu pleacă de la naționala Emiratelor! Unde va ajunge antrenor: are ofertă de milioane
8:23

Declarația cu care Luis Enrique a spus totul după PSG-Bayern: „Meritam să câștigăm, să facem egal și să pierdem”
23:58 28 apr.

Record în UEFA Champions League! Nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie așa ceva
23:57 28 apr.

PSG – Bayern 5-4. Victorie fantastică pentru deținătoarea trofeului! Urmează un retur de foc la Munchen
Vezi toate știrile
1 Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti” 2 Gigi Becali, ultimele detalii despre noul antrenor de la FCSB: “El e norocosul” 3 Florin Tănase a numit antrenorul pe care îl vrea la FCSB: “A avut rezultate incredibile” 4 Radu Drăguşin pleacă în Germania. Şi-a dat acordul pentru un transfer de 20 de milioane de euro! 5 Vestea pe care o așteptau toți fanii Interului! Decizia luată de Procuratură, în scandalul cu arbitraje 6 Transfer de ultimă oră anunțat de Gigi Becali! Pe cine aduce la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko KopicDinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic