Vincent Kompany, mesaj categoric după nebunia din PSG – Bayern 5-4: “Chiar dacă va trebui să murim pe teren”

Vincent Kompany este încrezător în şansele lui Bayern Munchen de a se califica în finala UEFA Champions League, după nebunia din turul de la Paris, cu PSG. Deţinătoarea trofeului s-a impus cu 5-4 şi se aşteaptă un duel de foc şi săptămâna viitoare, pe Allianz Arena.

PSG a condus în repriza a doua cu 5-2, dar Upamecano şi Luis Diaz au marcat de două ori în trei minute, astfel încât diferenţa este de un singur gol în acest moment.

Vincent Kompany, mesaj categoric după nebunia din PSG – Bayern 5-4: “Vom da absolut totul, chiar tot ce avem”

Antrenorul belgian al bavarezilor este conştient că, în circumstanţe normale, o echipă care a primit cinci goluri într-o semifinală este eliminată, dar diferenţa de un gol îi face pe cei de la Bayern Munchen să creadă în continuare în şansele lor.

Kompany se aşteaptă la o atmosferă de zile mari pe Allianz Arena şi a transmis că echipa sa va da totul pentru a obţine calificarea în finala UEFA Champions League:

“În mod normal, când primești cinci goluri într-o semifinală, ești eliminat. Dar noi am marcat patru goluri și am fi putut înscrie și mai mult.