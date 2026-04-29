Vincent Kompany, mesaj categoric după nebunia din PSG – Bayern 5-4: “Chiar dacă va trebui să murim pe teren”

Vincent Kompany este încrezător în şansele lui Bayern Munchen de a se califica în finala UEFA Champions League, după nebunia din turul de la Paris, cu PSG. Deţinătoarea trofeului s-a impus cu 5-4 şi se aşteaptă un duel de foc şi săptămâna viitoare, pe Allianz Arena.
PSG a condus în repriza a doua cu 5-2, dar Upamecano şi Luis Diaz au marcat de două ori în trei minute, astfel încât diferenţa este de un singur gol în acest moment.
Vincent Kompany, mesaj categoric după nebunia din PSG – Bayern 5-4: “Vom da absolut totul, chiar tot ce avem”
Antrenorul belgian al bavarezilor este conştient că, în circumstanţe normale, o echipă care a primit cinci goluri într-o semifinală este eliminată, dar diferenţa de un gol îi face pe cei de la Bayern Munchen să creadă în continuare în şansele lor.
Kompany se aşteaptă la o atmosferă de zile mari pe Allianz Arena şi a transmis că echipa sa va da totul pentru a obţine calificarea în finala UEFA Champions League:
“În mod normal, când primești cinci goluri într-o semifinală, ești eliminat. Dar noi am marcat patru goluri și am fi putut înscrie și mai mult.
La 2-5 ar fi fost dificil, dar acum este practic 0-1. Atmosfera de săptămâna viitoare de pe Allianz Arena va fi incredibilă. Știm că trebuie să câștigăm.
Vom da absolut totul, chiar tot ce avem, chiar dacă va trebui să murim pe teren. Noi credem”, a declarat Vincent Komany, potrivit fcbinside.com.
De asemenea, antrenorul a transmis la finalul partidei de la Paris că trebuie să ne aşteptăm la un meci mare şi săptămâna viitoare la Munchen:
“PSG nu va accepta să facă lucrurile diferit şi nici noi nu o vom face. Aşa sunt aceste echipe. Sper că noi vom fi cei care vom câştiga”, a mai spus Kompany, citat de Fabrizio Romano.
🚨🍿 Vincent Kompany says next week it will be a similar game: “PSG simply won’t accept doing things differently. And neither will we. That’s how both teams are!”.
“I just hope it will be us to win…”. pic.twitter.com/gGGeAPVUjB
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2026
