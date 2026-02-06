Ce urmări va avea reducerea efectului de sol în Formula 1? - Antena Sport

Principiul lui Bernoulli, enunțat în secolul al XVIII-lea, spune că energia totală a unui fluid în curgere (suma presiunii, energiei cinetice și a celei potențiale) rămâne constantă. Efectul Venturi este o aplicație a acestui principiu. El spune că, în gâtuirea unui tub, presiunea scade pe măsură ce fluidul accelerează pentru a menține un debit constant.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Așadar, acest efect era cunoscut de mult timp. Existau aplicații ale sale în aeronautică (construcția aripilor de avion), în ingineria fluidelor (tuburi, carburatoare), și chiar în lumea mașinilor folosite pentru depășirea recordurilor de viteză. Nimeni nu aplicase însă asta în Formula 1 până la mijlocul anilor 70.

Efectul de sol, prima epocă

Primul care s-a gândit să folosească podeaua unui monopost pentru a scădea presiunea sub ea, astfel încât mașina să fie atrasă de sol, a fost Colin Chapman, șeful echipei Lotus. În F1 erau atunci reguli stricte pentru aripi, nu însă și pentru podea. Inginerul Peter Wright a reușit să transforme podeaua într-un fel de aripă de avion inversată. Astfel, se mărea apăsarea la sol odată cu creșterea vitezei. Monopostul Lotus 78 avea sidepod-uri cu profile Venturi, podea mult apropiată de asfalt și fuste laterale glisante (skirts) care sigilau aerul. Apăsarea aerodinamică creștea foarte mult, fără a crește însă și rezistența la înaintare. Mașina devenea mai rapidă în viraje, nu doar pe liniile drepte.

Efectul de sol, a doua epocă

Pentru că vitezele au crescut, au avut loc mai multe accidente mortale. Ca urmare, folosirea efectului de sol a fost interzisă în 1982. Permisiunea de a-l folosi a revenit în 2022. Spre deosebire de mașinile din anii 78-82, monoposturile din perioada 2022-2025 au avut canale Venturi pe aproape toată lățimea mașinii.

Cel care a folosit cel mai bine acest efect a fost Adrian Newey, la monoposturile Red Bull (acum este șef de echipă la Aston Martin).