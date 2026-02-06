Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce urmări va avea reducerea efectului de sol în Formula 1? - Antena Sport

Home | Formula 1 | Ce urmări va avea reducerea efectului de sol în Formula 1?

Ce urmări va avea reducerea efectului de sol în Formula 1?

Adrian Georgescu Publicat: 6 februarie 2026, 9:56

Comentarii
Ce urmări va avea reducerea efectului de sol în Formula 1?

Monopostul Ferrari, la ultima cursă a sezonului 2025/ Profimedia

Principiul lui Bernoulli, enunțat în secolul al XVIII-lea, spune că energia totală a unui fluid în curgere (suma presiunii, energiei cinetice și a celei potențiale) rămâne constantă. Efectul Venturi este o aplicație a acestui principiu. El spune că, în gâtuirea unui tub, presiunea scade pe măsură ce fluidul accelerează pentru a menține un debit constant.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Așadar, acest efect era cunoscut de mult timp. Existau aplicații ale sale în aeronautică (construcția aripilor de avion), în ingineria fluidelor (tuburi, carburatoare), și chiar în lumea mașinilor folosite pentru depășirea recordurilor de viteză. Nimeni nu aplicase însă asta în Formula 1 până la mijlocul anilor 70.

Efectul de sol, prima epocă

Primul care s-a gândit să folosească podeaua unui monopost pentru a scădea presiunea sub ea, astfel încât mașina să fie atrasă de sol, a fost Colin Chapman, șeful echipei Lotus. În F1 erau atunci reguli stricte pentru aripi, nu însă și pentru podea. Inginerul Peter Wright a reușit să transforme podeaua într-un fel de aripă de avion inversată. Astfel, se mărea apăsarea la sol odată cu creșterea vitezei. Monopostul Lotus 78 avea sidepod-uri cu profile Venturi, podea mult apropiată de asfalt și fuste laterale glisante (skirts) care sigilau aerul. Apăsarea aerodinamică creștea foarte mult, fără a crește însă și rezistența la înaintare. Mașina devenea mai rapidă în viraje, nu doar pe liniile drepte.

Sursă foto: the-race.com
Monopostul Lotus 79 a urmat celui cu numărul 78 și a avut canale Venturi mai performante. Sursă foto: the-race.com

Efectul de sol, a doua epocă

Pentru că vitezele au crescut, au avut loc mai multe accidente mortale. Ca urmare, folosirea efectului de sol a fost interzisă în 1982. Permisiunea de a-l folosi a revenit în 2022. Spre deosebire de mașinile din anii 78-82, monoposturile din perioada 2022-2025 au avut canale Venturi pe aproape toată lățimea mașinii.

Cel care a folosit cel mai bine acest efect a fost Adrian Newey, la monoposturile Red Bull (acum este șef de echipă la Aston Martin).

Reclamă
Reclamă
the-race.com
O comparație vizuală între podelele mașinilor care nu foloseau efectul de sol (2021) și a celor care-l foloseau (2022). Sursă foto: the-race.com

Beneficii și probleme

Un efect al acestor monoposturi Venturi a fost așa-numitul ”porpoising”, vibrații puternice în plan vertical, create de apropierea prea mare a podelei de sol. Dintre echipele fruntașe, mai ales mașinile Mercedes și Ferrari au avut de suferit din acest motiv.

Prin regulament, tunelurile Venturi specifice erei 2022-2025 vor dispărea în 2026. Prin această schimbare s-au urmărit mai multe obiective. De pildă, reducerea dependenței de podele joase și de suspensiile rigide, ameliorarea”porpoising”-ului. De asemenea, încurajarea unui pachet aerodinamic mai puțin sensibil la diferențele de setare, care să permită apropierea și depășirile mai ușoare.

Restricțiile aerodinamice vor limita componentele care cresc ”aerul murdar”, adică turbulențele create în spatele mașinilor. Aceasta era principala cauză pentru care depășirile erau greu de efectuat. De asemenea, se dorește mărirea vizibilității pe timp de ploaie.

Satul cu o singură stradă, care a devenit atracţie turistică datorită unui restaurantSatul cu o singură stradă, care a devenit atracţie turistică datorită unui restaurant
Reclamă

Ce va fi în 2026

În locul canalelor Venturi, mașinile vor avea podele mai plate, cu difuzoare mai mari în spate. Nu vor mai beneficia însă de acea presiune joasă care ”lipește” mașina de asfalt, prin accelerarea aerului sub podea. Greutatea mașinii va fi redusă cu circa 30 kilograme.

Curentul de aer care trece pe sub mașină va continua să ajute la generarea de apăsare la sol, dar într-un mod simplificat. Cea mai mare parte a apăsării la sol va fi dată de difuzorul mașinii și de aripile care se vor mișca, grație aerodinamicii active. Difuzorul este porțiunea ascendentă a podelei din spatele mașinii, care generează și el apăsare la sol.

Între 2022 și 2025, între 60–65% din apăsarea totală venea de la podea și difuzor, prin efect de sol, iar 35–40% din aripile frontală și posterioară. Odată cu interzicerea folosirii efectului de sol, aproximativ 35–45% din apăsarea totală a mașinii va dispărea. Această diminuare va veni și din micșorarea dimensiunilor, deci a suprafețelor generatoare de downforce.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Satul cu o singură stradă, care a devenit atracţie turistică datorită unui restaurant
Observator
Satul cu o singură stradă, care a devenit atracţie turistică datorită unui restaurant
Alarmă la FCSB cu Juri Cisotti: „Sperăm să poată interveni Marijana”. Nu va juca la Galați! Exclusiv
Fanatik.ro
Alarmă la FCSB cu Juri Cisotti: „Sperăm să poată interveni Marijana”. Nu va juca la Galați! Exclusiv
12:30
Giannis Antetokounmpo și-a decis viitorul. Anunțul în mare stil al starului asociat cu o plecare din Milwaukee
12:30
Cristiano Ronaldo îşi continuă greva din Arabia Saudită. Refuză să joace pentru Al-Nassr
12:26
LIVE VIDEOEliza Samara joacă ACUM la Europe Top 16 Cup. Bernadette Szocs și Eduard Ionescu, în sesiunea de seară
12:20
Sold out în 20 de secunde la Turcia – România. Interes uriaş din partea românilor pentru barajul “de foc” de la Istanbul
12:02
“Un impact imens”. Fotbalistul ratat de Cristi Chivu a făcut show la noua echipă și l-a cucerit pe Diego Simeone
11:55
Specialiştii au făcut calculele: ce şanse are FCSB să prindă play-off-ul. Care sunt meciurile cruciale
Vezi toate știrile
1 Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea” 2 Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna 3 BREAKING NEWSAdrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Rotaru 4 FotoAfacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată” 5 Destinaţie surpriză pentru portarul FCSB. Gigi Becali îşi dă acordul: “Eu spun că vrea” 6 Daniel Bîrligea, “interzis” după FCSB – Botoşani 2-1. Ce s-a întâmplat la Arena Naţională
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer