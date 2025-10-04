Benfica, afectată de un virus înaintea derby-ului cu Porto. Jose Mourinho, anunț despre posibila amânare a meciului - Antena Sport

Benfica a fost afectată de un virus înaintea derby-ului cu Porto. Jose Mourinho a oferit declarații despre situația de la echipa lui și despre posibilitatea ca partida să fie amânată.
Derby-ul Porto – Benfica, din etapa a opta din Liga Portugal, se va vedea live în AntenaPLAY duminică, de la ora 23:15.
Benfica, afectată de un virus înaintea derby-ului cu Porto
Jucătorii Benficăi au fost afectați de un virus și au acuzat dureri de cap și febră. Chiar și Jose Mourinho s-a confruntat cu probleme de sănătate după meciul cu Chelsea, de la mijlocul săptămânii, din grupa de Champions League.
„The Special One” a dezvăluit că jucătorii săi s-a refăcut și nu se pune problema ca derby-ul să fie amânat. Tehnicianul lusitan al Benficăi a transmis că toți elevii săi s-au antrenat normal, cu o zi înaintea derby-ului cu Porto.
„Suntem toți sănătoși, s-au antrenat astăzi, totul e bine. Nu va fi nimeni menajat, toți vor face deplasarea și vor juca. Să sperăm că până mâine doar ne vom îmbunătăți.
Să se amâne meciul? Există un jucător care e marele vinovat, știu cine a fost și eu am glumit cu el (n.r. râde), apoi mi-a venit rândul…Era îngrozitor acum câteva zile, dar astăzi toată lumea s-a antrenat. Ne gândeam că am putea face deplasarea separat, dar nu va fi cazul. Mâine vom fi și mai bine decât azi. Nu ne-am gândit la amânarea meciului”, a declarat Jose Mourinho, conform abola.pt, înainte de Porto – Benfica.
Porto e lider în Liga Portugal, înaintea meciului cu Benfica. „Dragonii” au maximum de puncte după șapte etape, având patru puncte avans față de trupa lui Jose Mourinho, care se clasează pe locul trei, pe doi fiind campioana Sporting.
