Benfica, afectată de un virus înaintea derby-ului cu Porto. Jose Mourinho, anunț despre posibila amânare a meciului - Antena Sport

Benfica a fost afectată de un virus înaintea derby-ului cu Porto. Jose Mourinho a oferit declarații despre situația de la echipa lui și despre posibilitatea ca partida să fie amânată.

Derby-ul Porto – Benfica, din etapa a opta din Liga Portugal, se va vedea live în AntenaPLAY duminică, de la ora 23:15.

Benfica, afectată de un virus înaintea derby-ului cu Porto

Jucătorii Benficăi au fost afectați de un virus și au acuzat dureri de cap și febră. Chiar și Jose Mourinho s-a confruntat cu probleme de sănătate după meciul cu Chelsea, de la mijlocul săptămânii, din grupa de Champions League.

„The Special One” a dezvăluit că jucătorii săi s-a refăcut și nu se pune problema ca derby-ul să fie amânat. Tehnicianul lusitan al Benficăi a transmis că toți elevii săi s-au antrenat normal, cu o zi înaintea derby-ului cu Porto.

„Suntem toți sănătoși, s-au antrenat astăzi, totul e bine. Nu va fi nimeni menajat, toți vor face deplasarea și vor juca. Să sperăm că până mâine doar ne vom îmbunătăți.