Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Benfica, afectată de un virus înaintea derby-ului cu Porto. Jose Mourinho, anunț despre posibila amânare a meciului - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Portugal | Benfica, afectată de un virus înaintea derby-ului cu Porto. Jose Mourinho, anunț despre posibila amânare a meciului

Benfica, afectată de un virus înaintea derby-ului cu Porto. Jose Mourinho, anunț despre posibila amânare a meciului

Publicat: 4 octombrie 2025, 19:21

Comentarii
Benfica, afectată de un virus înaintea derby-ului cu Porto. Jose Mourinho, anunț despre posibila amânare a meciului

Jose Mourinho, în timpul unui meci la Benfica/ Profimedia

Benfica a fost afectată de un virus înaintea derby-ului cu Porto. Jose Mourinho a oferit declarații despre situația de la echipa lui și despre posibilitatea ca partida să fie amânată. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Derby-ul Porto – Benfica, din etapa a opta din Liga Portugal, se va vedea live în AntenaPLAY duminică, de la ora 23:15. 

Benfica, afectată de un virus înaintea derby-ului cu Porto 

Jucătorii Benficăi au fost afectați de un virus și au acuzat dureri de cap și febră. Chiar și Jose Mourinho s-a confruntat cu probleme de sănătate după meciul cu Chelsea, de la mijlocul săptămânii, din grupa de Champions League.  

„The Special One” a dezvăluit că jucătorii săi s-a refăcut și nu se pune problema ca derby-ul să fie amânat. Tehnicianul lusitan al Benficăi a transmis că toți elevii săi s-au antrenat normal, cu o zi înaintea derby-ului cu Porto. 

Suntem toți sănătoși, s-au antrenat astăzi, totul e bine. Nu va fi nimeni menajat, toți vor face deplasarea și vor juca. Să sperăm că până mâine doar ne vom îmbunătăți.  

Reclamă
Reclamă

Să se amâne meciul? Există un jucător care e marele vinovat, știu cine a fost și eu am glumit cu el (n.r. râde), apoi mi-a venit rândul…Era îngrozitor acum câteva zile, dar astăzi toată lumea s-a antrenat. Ne gândeam că am putea face deplasarea separat, dar nu va fi cazul. Mâine vom fi și mai bine decât azi. Nu ne-am gândit la amânarea meciului”, a declarat Jose Mourinho, conform abola.pt, înainte de Porto – Benfica. 

Porto e lider în Liga Portugal, înaintea meciului cu Benfica. „Dragonii” au maximum de puncte după șapte etape, având patru puncte avans față de trupa lui Jose Mourinho, care se clasează pe locul trei, pe doi fiind campioana Sporting. 

EXCLUSIV. Avocatul Alinei Bica dezvăluie ce planuri are fosta șefă DIICOT după anularea mandatelor de arestareEXCLUSIV. Avocatul Alinei Bica dezvăluie ce planuri are fosta șefă DIICOT după anularea mandatelor de arestare
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie
Observator
Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie
Cristi Borcea, sunat în direct de Giovanni Becali. A urmat o discuție fabuloasă: „Știai de Nadia și de Geolgău?”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cristi Borcea, sunat în direct de Giovanni Becali. A urmat o discuție fabuloasă: „Știai de Nadia și de Geolgău?”. Exclusiv
19:03
Antrenorul lui Ianis Hagi, nervos după Genclerbirligi – Alanyaspor 2-2! Românul, vizat de declaraţiile lui Pereira
19:00
LIVE SCOREInter – Cremonese 1-0. Lautaro a marcat. Echipa lui Cristi Chivu caută a cincea victorie la rând
18:50
Rapid – Farul, 20:30, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1. Echipele de start
18:34
„Un haos cum de mult n-am mai trăit”. Alex Chipciu, discurs devastator după U Cluj – Csikszereda: „Am fost jalnici”
18:07
Ioan Ovidiu Sabău vrea să-și dea demisia de la U Cluj, după eșecul cu Csikszereda. Cine îi poate lua locul
18:06
LIVE VIDEOGil Vicente – Estrela Amadora se joacă ACUM. Ianis Stoica e titular la oaspeţi
Vezi toate știrile
1 “Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor 2 Gigi Becali, mesaj după răbufnirea lui Denis Alibec: “Păi ce faci, bă? Bag-o în poartă”. Promisiunea patronului 3 Inedit! Gigi Becali a fost întrebat care va fi echipa de start la FCSB – Univ. Craiova, iar replica sa a uimit 4 VIDEOIanis Hagi, gol superb din lovitură liberă pentru Alanyaspor! A pasat decisiv la golul secund 5 “Perla” de 1 milion de euro de la Universitatea Craiova e OUT: “De abia acum s-au convins și ei” 6 Un fost jucător de la FCSB l-a făcut praf pe Gigi Becali, după 0-2 cu Young Boys: “Vina cea mai mare! N-ai cum”
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
„O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS„O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS
“Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul“Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul
Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui”Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui”