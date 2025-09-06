Destinație surprinzătoare pentru George Pușcaș! Ce echipă îl dorește pe atacantul dat afară din Turcia - Antena Sport

George Pușcaș a rămas liber de contract după despărțirea de Bodrumspor, formație cu care a retrogradat în cel de-al doilea eșalon al fotbalului turc, la finalul sezonului precedent. Acum, atacantul este în căutarea unei noi echipe.
Deși s-a vorbit mult despre revenirea acestuia în Italia, acum, un alt club este pe urmele jucătorului cu 46 de selecții în tricoul naționalei de fotbal a României.
George Pușcaș, coleg cu un alt român? Atacantul, dorit de o echipă din Portugalia
Deși a avut cifre bune în tricoul celor de la Bodrumspor, retrogradarea i-a făcut pe cei din conducere să încheie colaborarea cu George Pușcaș. Atacantul român are mai multe opțiuni din Italia.
Cu toate că s-a vorbit mult despre o posibilă mutare la Sampdoria, portughezii de la zerozero.pt scriu că vârful de 29 de ani este pe lista celor de la Vitoria Guimaraes.
Clubul care evoluează în prima ligă a Portugaliei, competiție care poate fi văzută în exclusivitate pe AntenaPLAY, l-a transferat recent și pe Tony Strata, fotbalist care evoluează pentru naționala de tineret a României.
Cifrele carierei lui George Pușcaș
- Liberty Oradea, Bihor Oradea, Inter, Bari, Benevento, Novara, Palermo, Reading, Pisa și Genoa sunt echipele pentru care a jucat
- 46 de selecții și 11 goluri sunt cifrele sale la naționala României
- 1,1 milioane de euro este cota de piață a atacantului
