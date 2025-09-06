Destinație surprinzătoare pentru George Pușcaș! Ce echipă îl dorește pe atacantul dat afară din Turcia - Antena Sport

Închide meniul
Destinație surprinzătoare pentru George Pușcaș! Ce echipă îl dorește pe atacantul dat afară din Turcia

Liga Portugal | Destinație surprinzătoare pentru George Pușcaș! Ce echipă îl dorește pe atacantul dat afară din Turcia

Destinație surprinzătoare pentru George Pușcaș! Ce echipă îl dorește pe atacantul dat afară din Turcia

Publicat: 6 septembrie 2025, 16:51

Destinație surprinzătoare pentru George Pușcaș! Ce echipă îl dorește pe atacantul dat afară din Turcia

George Pușcaș la naționala României / hepta.ro

George Pușcaș a rămas liber de contract după despărțirea de Bodrumspor, formație cu care a retrogradat în cel de-al doilea eșalon al fotbalului turc, la finalul sezonului precedent. Acum, atacantul este în căutarea unei noi echipe.

Deși s-a vorbit mult despre revenirea acestuia în Italia, acum, un alt club este pe urmele jucătorului cu 46 de selecții în tricoul naționalei de fotbal a României.

George Pușcaș, coleg cu un alt român? Atacantul, dorit de o echipă din Portugalia

Deși a avut cifre bune în tricoul celor de la Bodrumspor, retrogradarea i-a făcut pe cei din conducere să încheie colaborarea cu George Pușcaș. Atacantul român are mai multe opțiuni din Italia.

Cu toate că s-a vorbit mult despre o posibilă mutare la Sampdoria, portughezii de la zerozero.pt scriu că vârful de 29 de ani este pe lista celor de la Vitoria Guimaraes.

Clubul care evoluează în prima ligă a Portugaliei, competiție care poate fi văzută în exclusivitate pe AntenaPLAY, l-a transferat recent și pe Tony Strata, fotbalist care evoluează pentru naționala de tineret a României.

Cifrele carierei lui George Pușcaș

  • Liberty Oradea, Bihor Oradea, Inter, Bari, Benevento, Novara, Palermo, Reading, Pisa și Genoa sunt echipele pentru care a jucat
  • 46 de selecții și 11 goluri sunt cifrele sale la naționala României
  • 1,1 milioane de euro este cota de piață a atacantului
