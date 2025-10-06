Jose Mourinho, huduit copios în Porto - Benfica. "The Special One", considerat trădător de fanii de pe Dragao - Antena Sport

Închide meniul
Jose Mourinho, huduit copios în Porto – Benfica. “The Special One”, considerat trădător de fanii de pe Dragao

Andrei Nicolae Publicat: 6 octombrie 2025, 1:02

Jose Mourinho, în timpul meciului dintre Porto și Benfica / Profimedia

Jose Mourinho a avut ocazia să se întoarcă pe stadionul echipei la care a scris istorie în Portugalia, FC Porto, însă din postura de adversar. “The Special One”, ajuns pe banca Benficăi recent, a pășit pe Estadio do Dragao pentru a-și înfrunta fosta formație.

Înainte de meci, existau întrebări legate de cum vor reacționa suporterii “dragonilor”, iar aceștia au oferit un răspuns chiar înainte de startul derby-ului poreclit “O Classico”. În majoritatea momentelor în care Mourinho și-a făcut apariția pe teren, Mourinho a fost huiduit la scenă deschisă de suporterii lui Porto.

Jose Mourinho, un trădător pentru suporterii lui FC Porto

Potrivit imaginilor oferite de jurnaliștii de la abola.pt, fanii liderului din Liga Portugal de la ora disputării meciului l-au întâmpinat pe Mourinho cu fluierături în primă fază atunci când jucătorii săi au ieșit la încălzire și ulterior au intrat la vestiare. La câteva minute distanță, când meciul era pe cale să înceapă, “The Special One” a revenit pe teren, iar reacția fanilor a fost aceeași.

Cu siguranță, fanii lui FC Porto nu au putut să treacă peste faptul că Mourinho a semnat cu una dintre cele mai mari rivale a echipei de pe Dragao, deși antrenorul de 62 de ani a revenit la formația pe care a pregătit-o pentru prima dată. Pe banca “dragonilor”, Mourinho a fost extrem de apreciat și a devenit un antrenor legendar, cucerind o Ligă a Campionilor, Cupa UEFA, două titluri, o Cupă și o Supercupă.

