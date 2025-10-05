Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Porto - Benfica LIVE VIDEO (23:15). Jose Mourinho revine pe Dragao pentru un derby "de foc" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Portugal | Porto – Benfica LIVE VIDEO (23:15). Jose Mourinho revine pe Dragao pentru un derby “de foc”

Porto – Benfica LIVE VIDEO (23:15). Jose Mourinho revine pe Dragao pentru un derby “de foc”

Publicat: 5 octombrie 2025, 14:02

Comentarii
Porto – Benfica LIVE VIDEO (23:15). Jose Mourinho revine pe Dragao pentru un derby de foc

Jose Mourinho, la Benfica/ Profimedia

Porto – Benfica, derby-ul rundei a opta din Liga Portugal, va fi în format live video, în AntenaPLAY, de la ora 23:15. Jose Mourinho va fi adversarul echipei la care a scris istorie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Porto e lider în Liga Portugal, după şapte etape disputate, având maximum de puncte. Benfica ocupă locul trei, cu 17 puncte, pe locul secund fiind campioana Sporting, cu 18 puncte.

Abonaţii AntenaPLAY vor putea urmări aici meciul dintre Porto şi Benfica.

Porto – Benfica LIVE VIDEO (23:15)

Jose Mourinho va fi adversarul echipei pe care a pregătit-o între 2002 şi 2004. Alături de “dragoni”, “The Special One” a cucerit Champions League, Europa League, două titluri, o Cupă şi o Supercupă.

Jose Mourinho a revenit la Benfica luna trecută, după ce s-a despărţit de Fenerbahce. Cu tehnicianul lusitan pe bancă, “vulturii” au înregistrat două victorii şi un egal în Liga Portugal, fiind învinşi de Chelsea în grupa de Champions League.

Reclamă
Reclamă

În sezonul trecut, Benfica a umilit-o pe Porto în ambele dueluri. Atât în tur, cât şi în retur, “vulturii” s-au impus cu un categoric 4-1, Pavlidis reuşind un hat-trick de senzaţie în partida de pe Dragao.

Unul dintre cele trei goluri marcate de Pavlidis în ultima întâlnire directă dintre Porto şi Benfica (1-4)

Echipele probabile:

Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de baniDoctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
Reclamă

Porto: Costa – Rosario, Bednarek, Kiwior, Moura – Froholdt, Varela, Veiga – Pepe, Samu, Sainz.

Benfica: Trubin – Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl – Barrenechea, Rios – Lukebakio, Sudakov, Aursnes – Pavlidis.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
Observator
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
Afacerea de succes dezvoltată de tatăl Simonei Halep. Sportiva își susține părinții necondiționat și e mândră de activitățile lor
Fanatik.ro
Afacerea de succes dezvoltată de tatăl Simonei Halep. Sportiva își susține părinții necondiționat și e mândră de activitățile lor
14:34
VIDEOWang Chuqin şi Wang Manyu sunt campionii de la China Smash 2025
14:21
“Am învăţat să merg din nou”. Radu Drăguşin e tot mai aproape de revenirea pe teren: “Am luat-o de la zero”
14:20
LIVE VIDEOCursa Marelui Premiu de la Singapore e ACUM, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Russell e lider
13:58
Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian şi-au aflat adversarele de la Wuhan
13:46
EXCLUSIVGigi Becali l-a dorit pe Ianis Hagi la FCSB! Mesajul clar al internaţionalului român
13:43
Cum şi-a făcut Ianis Hagi apariţia la reunirea naţionalei. Schimbare de look pentru “Prinţ”
Vezi toate știrile
1 “Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor 2 VIDEOIanis Hagi, gol superb din lovitură liberă pentru Alanyaspor! A pasat decisiv la golul secund 3 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 4 Omul meciului Inter – Cremonese 4-1 i-a mulţumit lui Chivu: “E important să îl am antrenor” 5 VIDEOGeorge Russell, pole-position în Marele Premiu de la Singapore. Cursa e duminică (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY) 6 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”
“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor