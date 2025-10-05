Porto - Benfica LIVE VIDEO (23:15). Jose Mourinho revine pe Dragao pentru un derby "de foc" - Antena Sport

Porto – Benfica, derby-ul rundei a opta din Liga Portugal, va fi în format live video, în AntenaPLAY, de la ora 23:15. Jose Mourinho va fi adversarul echipei la care a scris istorie.

Porto e lider în Liga Portugal, după şapte etape disputate, având maximum de puncte. Benfica ocupă locul trei, cu 17 puncte, pe locul secund fiind campioana Sporting, cu 18 puncte.

Abonaţii AntenaPLAY vor putea urmări aici meciul dintre Porto şi Benfica.

Porto – Benfica LIVE VIDEO (23:15)

Jose Mourinho va fi adversarul echipei pe care a pregătit-o între 2002 şi 2004. Alături de “dragoni”, “The Special One” a cucerit Champions League, Europa League, două titluri, o Cupă şi o Supercupă.

Jose Mourinho a revenit la Benfica luna trecută, după ce s-a despărţit de Fenerbahce. Cu tehnicianul lusitan pe bancă, “vulturii” au înregistrat două victorii şi un egal în Liga Portugal, fiind învinşi de Chelsea în grupa de Champions League.