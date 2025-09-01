OFICIAL | George Puşcaş a rămas fără echipă! Anunţul făcut de Bodrum - Antena Sport

George Pușcaș a rămas fără echipă, cu puțin timp înainte de încheierea perioadei de transferuri. Fotbalistul român a fost dat afară de turcii de la Bodrumspor, asta deși mai avea contract până la data de 30 iunie 2027. Atacantul fusese adus gratis acum un an de la Genoa.

Formația pentru care a evoluat în ultimul sezon a retrogradat în liga secundă din Turcia, iar internaționalul român nu a fost inclus în lotul echipei pentru sezonul 2025/2026.

George Pușcaș, fără echipă! Ce variante are atacantul român

Rămas liber de contract după despărțirea de Bodrumspor, George Pușcaș are toate șansele să continue în fotbalul turc. Vârful în vârstă de 29 de ani are ofertă de la Gaziantep și este dorit chiar și de echipe din Italia.

Pisa, formația care a promovat în Serie A, este și ea atentă la situația atacantului cu 46 de selecții și 11 goluri în tricoul naționalei de fotbal a României. El este evaluat în prezent la 1,1 milioane de euro.

În singurul sezon în care a evoluat pentru cei de la Bodrumspor, George Pușcaș a marcat 11 goluri și a oferit 4 pase decisive în cele 38 de apariții. El a dispărut de pe radarul echipei naționale, iar parcursul său la nivel de club nu a fost în avantajul său.