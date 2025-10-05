Cristi Săpunaru revine lângă Porto. Va fi prezent la derby-ul "de foc" cu Benfica - Antena Sport

Cristi Săpunaru revine lângă Porto, echipă alături de care a cucerit opt trofee. Fostul fundaş, care s-a retras la finalul sezonului trecut, va fi prezent la derby-ul cu Benfica.

Partida “de foc” dintre Porto şi Benfica se va disputa azi, de la ora 23:15, şi va fi live în AntenaPLAY.

Cristi Săpunaru revine lângă Porto, la derby-ul cu Benfica

Cristi Săpunaru şi-a anunţat prezenţa pe Dragao, pentru confruntarea dintre Porto şi Benfica. El a transmis un scurt mesaj pentru fanii “dragonilor”, înaintea partidei.

“Salutare, fani ai lui Porto! Mâine (n.r. azi, 5 octombrie) voi fi pe Dragao, alături de voi, ca să ne susținem marele nostru Porto. Și ne vom aminti de marile victorii pe care le-am trăit împreună. Trăiască Porto”, a transmis Cristi Săpunaru, într-un videoclip postat pe paginile oficiale ale celor de la Porto.

