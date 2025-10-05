Cristi Săpunaru revine lângă Porto. Va fi prezent la derby-ul "de foc" cu Benfica - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Săpunaru revine lângă Porto. Va fi prezent la derby-ul "de foc" cu Benfica

Home | Fotbal | Liga Portugal | Cristi Săpunaru revine lângă Porto. Va fi prezent la derby-ul “de foc” cu Benfica

Cristi Săpunaru revine lângă Porto. Va fi prezent la derby-ul “de foc” cu Benfica

Publicat: 5 octombrie 2025, 10:34

Cristi Săpunaru revine lângă Porto. Va fi prezent la derby-ul de foc cu Benfica

Cristi Săpunaru, cu trofeul Europa League/ X Porto

Cristi Săpunaru revine lângă Porto, echipă alături de care a cucerit opt trofee. Fostul fundaş, care s-a retras la finalul sezonului trecut, va fi prezent la derby-ul cu Benfica.

Partida “de foc” dintre Porto şi Benfica se va disputa azi, de la ora 23:15, şi va fi live în AntenaPLAY.

Cristi Săpunaru revine lângă Porto, la derby-ul cu Benfica

Cristi Săpunaru şi-a anunţat prezenţa pe Dragao, pentru confruntarea dintre Porto şi Benfica. El a transmis un scurt mesaj pentru fanii “dragonilor”, înaintea partidei.

“Salutare, fani ai lui Porto! Mâine (n.r. azi, 5 octombrie) voi fi pe Dragao, alături de voi, ca să ne susținem marele nostru Porto. Și ne vom aminti de marile victorii pe care le-am trăit împreună. Trăiască Porto”, a transmis Cristi Săpunaru, într-un videoclip postat pe paginile oficiale ale celor de la Porto.

Cristi Săpunaru, ajuns la 41 de ani, a fost transferat de Porto în 2008, de la Rapid, în schimbul sumei de 5 milioane de euro. După un sezon şi jumătate, el a fost împrumutat la formaţia giuleşteană, şi a revenit ulterior pe Dragao pentru încă un sezon şi jumătate. În 2012, fostul fundaş a fost transferat de Real Zaragoza.

Alături de Porto, Cristo Săpunaru a avut rezultate uriaşe. Fostul căpitan din Giuleşti a câştigat Europa League, în 2011, trei titluri (2009, 2011 şi 2012), două Cupe (2009 şi 2011) şi două Supercupe (2011 şi 2012).

Porto e lider în Liga Portugal, înaintea meciului cu Benfica. „Dragonii” au maximum de puncte după șapte etape, având patru puncte avans față de trupa lui Jose Mourinho, care se clasează pe locul trei, pe doi fiind campioana Sporting.

Benfica, afectată de un virus înaintea derby-ului cu Porto

Jucătorii Benficăi au fost afectați de un virus și au acuzat dureri de cap și febră. Chiar și Jose Mourinho s-a confruntat cu probleme de sănătate după meciul cu Chelsea, de la mijlocul săptămânii, din grupa de Champions League.

„The Special One” a dezvăluit că jucătorii săi s-a refăcut și nu se pune problema ca derby-ul să fie amânat. Tehnicianul lusitan al Benficăi a transmis că toți elevii săi s-au antrenat normal, cu o zi înaintea derby-ului cu Porto.

„Suntem toți sănătoși, s-au antrenat astăzi, totul e bine. Nu va fi nimeni menajat, toți vor face deplasarea și vor juca. Să sperăm că până mâine doar ne vom îmbunătăți.

Să se amâne meciul? Există un jucător care e marele vinovat, știu cine a fost și eu am glumit cu el (n.r. râde), apoi mi-a venit rândul…Era îngrozitor acum câteva zile, dar astăzi toată lumea s-a antrenat. Ne gândeam că am putea face deplasarea separat, dar nu va fi cazul. Mâine vom fi și mai bine decât azi. Nu ne-am gândit la amânarea meciului”, a declarat Jose Mourinho, conform abola.pt, înainte de Porto – Benfica.

