Gigi Becali a aflat cât trebuie să plătească pentru a-l lua sigur pe Rafa Mujica, atacantul cu cifre de senzaţie în Liga Portugal - Antena Sport

Mujica e cotat de site-ul de specialitate transfermarkt.com la 5 milioane de euro.

În vârstă de 25 de ani, Mujica are un sezon de excepţie în Liga Portugal, competiţie transmisă în AntenaPLAY. În 27 de meciuri jucate în campionatul Portugaliei în acest sezon, Mujica a marcat 18 goluri şi a oferit 3 assist-uri.

După victoria cu Universitatea Craiova, Gigi Becali a făcut o listă de transferuri pentru Champions League pe care îşi doreşte să le realizeze. Louis Munteanu, Denis Alibec, Rafa Mujica, Alexandru Mitriţă şi Philip Otele erau ţintele lui Gigi Becali pentru a „forţa” accederea în grupele Ligii Campionilor.

Alexandru Mitriță, prima reacție despre un posibil transfer la FCSB

Alexandru Mitriță a oferit prima reacție despre un posibil transfer la FCSB. jucătorul de la Universitatea Craiova a vorbit după finalul partidei cu Farul Constanța, pierdută de olteni cu scorul de 1-2.

În ceea ce privește un transfer la FCSB, Mitriță a dezvăluit că le mulțumește roș-albaștrilor pentru interes, dar a menționat că nu va merge niciodată la echipa lui Gigi Becali.

„Sper să fie doar o lovitură, îmi doresc să fiu apt la fiecare meci. Sper să nu mai apară și alte accidentări. Nu este ușor să pierzi în Cupă, în semifinale, după a venit meciul cu FCSB. Vă dați seama că mental nu suntem ok. Se vede că suntem nervoși. Trebuie să reglăm acest lucru. Trebuie să ne gândim foarte bine, să analizăm foarte bine. Ne doream cele 3 puncte, dar din păcate nu s-a putut. E un sezon pe jumătate ratat. Ne doream foarte mult Cupa. Acum ne gândim la podium. Le mulțumesc pe această cale celor de la FCSB, dar iubesc această echipă, locul meu este aici! Nu voi pleca niciodată acolo!", a spus Alexandru Mitriță, la digisport.ro. Gigi Becali l-a anunţat primul 11 pe Neluţu Varga! Elias Charalambous are „mână liberă" să facă o singură schimbare Gigi Becali l-a anunţat primul 11 pe Neluţu Varga înaintea derby-ului CFR Cluj – FCSB, din etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1. Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit că Alexandru Băluţă nu va fi forţat şi va reveni pe teren abia cu Rapid. Latifundiarul din Pipera i-a lăsat „mână liberă" lui Elias Charalambous pentru postul de fundaş central. Antrenorul liderului are de ales între Vlad Chiricheş şi Joyskim Dawa. Hotărârea finală va fi luată după ultimul antrenament.

“Avem aşa: Coman, Miculescu şi George (n.r. Tavi Popescu) în faţă. La mijloc e Şut, Olaru şi Lixandru, iar în apărare e Radunovic. La centrali îi las pe ei să aleagă, că ei ştiu de la antrenamente.

Nu ştiu dacă va fi Chiricheş cu Ngezana sau intră Dawa? Poate o să fie nevoie de Dawa. În dreapta va fi Creţu. Au făcut antrenamente şi cu Ngezana fundaş dreapta, dar nu funcţionează bine.

Băluţă poate să joace, dar nu cred că intră. Va fi cu Rapid, ca să fim siguri de el. Eu nu am ambiţii cu Rapid, nu sunt suporter. Eu sunt patron, ei sunt fanatici. Eu nu sunt aşa.

Eu sunt fanatic de bani. Aşa că nu am ce ambiţii să am cu Rapid sau cu alte echipe”, a spus Gigi Becali la primasport.ro.

