Programul etapei a 9-a din Liga Portugal. Estrela Amadora - Rio Ave şi Benfica - Arouca se joacă sâmbătă (22:30) - Antena Sport

Programul etapei a 9-a din Liga Portugal. Estrela Amadora - Rio Ave şi Benfica - Arouca se joacă sâmbătă (22:30)

Programul etapei a 9-a din Liga Portugal. Estrela Amadora – Rio Ave şi Benfica – Arouca se joacă sâmbătă (22:30)

Programul etapei a 9-a din Liga Portugal. Estrela Amadora – Rio Ave şi Benfica – Arouca se joacă sâmbătă (22:30)

Publicat: 24 octombrie 2025, 20:30

Programul etapei a 9-a din Liga Portugal. Estrela Amadora – Rio Ave şi Benfica – Arouca se joacă sâmbătă (22:30)

Ianis Stoica / Profimedia Images

Echipa lui Ianis Stoica, Estrela Amadora, o întâlneşte sâmbătă, de la ora 22:30, pe Rio Ave. Formaţia antrenată de Jose Mourinho, Benfica, joacă tot sâmbătă, şi tot de la 22:30, acasă, cu Arouca. Ambele meciuri se văd live în AntenaPLAY.

Înaintea etapei a 9-a din Liga Portugal, FC Porto e lider, cu 22 de puncte. Pe locul 2 e campioana Sporting, cu 19 puncte, iar pe 3 e formaţia lui Mourinho, Benfica, ce a acumulat până acum 18 puncte.

Programul etapei a 9-a din Liga Portugal

Vineri

Alverca – Gil Vicente 22:15

Sâmbătă

Santa Clara – AVS 20:00

Estrela Amadora – Rio Ave 20:30

Benfica – Arouca 20:30

Duminică

Estoril – Nacional 17:30

Famalicao – Guimaraes 17:30

Tondela – Sporting 20:00

Braga – Casa Pia 22:30

Luni

Moreirense – FC Porto

Echipa lui Ianis Stoica, Estrela Amadora, are mare nevoie de puncte. După 8 etape disputate în prima ligă portugheză, formaţia lui Ianis Stoica e doar pe locul 15 în campionat, cu 7 puncte. În spatele Estrelei sunt Estoril, cu 6 puncte, Tondela, cu 5 puncte şi “lanterna” AVS, care are numai 1 punct.

Ianis Stoica a jucat în toate cele 8 partide disputate de Estrela Amadora în campionat în acest sezon, marcând 2 goluri.

