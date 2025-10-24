Programul etapei a 9-a din Liga Portugal. Estrela Amadora - Rio Ave şi Benfica - Arouca se joacă sâmbătă (22:30) - Antena Sport

Duminică

Estoril – Nacional 17:30

Famalicao – Guimaraes 17:30

Tondela – Sporting 20:00

Braga – Casa Pia 22:30

Luni

Moreirense – FC Porto

Echipa lui Ianis Stoica, Estrela Amadora, are mare nevoie de puncte. După 8 etape disputate în prima ligă portugheză, formaţia lui Ianis Stoica e doar pe locul 15 în campionat, cu 7 puncte. În spatele Estrelei sunt Estoril, cu 6 puncte, Tondela, cu 5 puncte şi “lanterna” AVS, care are numai 1 punct.

Ianis Stoica a jucat în toate cele 8 partide disputate de Estrela Amadora în campionat în acest sezon, marcând 2 goluri.