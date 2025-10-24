Programul etapei a 9-a din Liga Portugal. Estrela Amadora - Rio Ave şi Benfica - Arouca se joacă sâmbătă (22:30) - Antena Sport

Echipa lui Ianis Stoica, Estrela Amadora, o întâlneşte sâmbătă, de la ora 22:30, pe Rio Ave. Formaţia antrenată de Jose Mourinho, Benfica, joacă tot sâmbătă, şi tot de la 22:30, acasă, cu Arouca. Ambele meciuri se văd live în AntenaPLAY.
Înaintea etapei a 9-a din Liga Portugal, FC Porto e lider, cu 22 de puncte. Pe locul 2 e campioana Sporting, cu 19 puncte, iar pe 3 e formaţia lui Mourinho, Benfica, ce a acumulat până acum 18 puncte.
Programul etapei a 9-a din Liga Portugal
Vineri
Alverca – Gil Vicente 22:15
Sâmbătă
Santa Clara – AVS 20:00
Estrela Amadora – Rio Ave 20:30
Benfica – Arouca 20:30
Duminică
Estoril – Nacional 17:30
Famalicao – Guimaraes 17:30
Tondela – Sporting 20:00
Braga – Casa Pia 22:30
Luni
Moreirense – FC Porto
Echipa lui Ianis Stoica, Estrela Amadora, are mare nevoie de puncte. După 8 etape disputate în prima ligă portugheză, formaţia lui Ianis Stoica e doar pe locul 15 în campionat, cu 7 puncte. În spatele Estrelei sunt Estoril, cu 6 puncte, Tondela, cu 5 puncte şi “lanterna” AVS, care are numai 1 punct.
Ianis Stoica a jucat în toate cele 8 partide disputate de Estrela Amadora în campionat în acest sezon, marcând 2 goluri.
